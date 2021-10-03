Hadise, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği iddia edilmişti. Şarkıcı, iş insanının kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek gönderdiği ortaya çıktı.

Tuğba Dinçerler'in Ozan Uçar'la nişan törenine Hadise'nin çiçeği dikkat çekti.

Hadise, müstakbel görümcesine mutluluklar diledi. Hadise'nin tüm ailenin katıldığı nişan törenine gitmezken, çiçek göndermesiyle ise, 'İstenmeyen gelin' iddialarını yalanmış oldu.

Dinçerler, annesiyle çektirdiği fotoğrafın hemen arkasında sevgilisi Hadise'nin gönderdiği çiçeklerin olması dikkat çekti.