İstinat duvarının çökmesiyle 1 kişi ölmüştü! Somer Şef'ten restoranıyla ilgili yeni karar - Son Dakika
Üye Girişi

İstinat duvarının çökmesiyle 1 kişi ölmüştü! Somer Şef'ten restoranıyla ilgili yeni karar

22.05.2022 14:17
İstinat duvarının çökmesiyle 1 kişi ölmüştü! Somer Şef'ten restoranıyla ilgili yeni karar

Beşiktaş'ta ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 3 ay önce devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan Ürdünlü eski diplomat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan ölüm sonrası Masterchef Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabından restoranını bir süre kapatma kararı aldı.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun sahibi olduğu İstanbul Etiler'deki Nispetiye Caddesi üzerindeki restoranın istinat duvarı çöktü. Beton parçaları, restorana yemeğe gelen 6 kişilik arkadaş grubunun üstüne düştü. Yabancı uyruklu Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh, çöken duvarın altında kaldı.

ESKİ DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ

Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yabancı uyruklu Bahaettin Shanableh'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINDAN AÇIKLAMA

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, duvarı çöken restoranı 3 ay önce devralmıştı.Somer Sivrioğlu'na ait Efendy isimli restorandan yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 Mayıs Cuma gecesi restoranımızın da içinde bulunduğu yerleşimin istinat duvarının çökmesi sonucu yaşanan tahlisiz olaydan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" denilirken, şu ifadeler kullanıldı: "Kaza anında kaldırımda bulunan ve hayatını kaybeden Sayın Ahmet Salim Subbed'in ailesine başsağlığı diliyoruz. Acılarını derinden paylaşıyoruz."

"RESTORANIMIZI BİR SÜRE KAPATIYORUZ"

"Medyaya yansıyan ve bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle bir takım gerçek dışı haberler paylaşılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Bu talihsiz kaza ve acı kayıp sebebiyle restoranımızı bir süre kapattığımızı kamuoyuna duyururuz."

YORUMLAR
500
Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan 4 kaçakçı öldürüldü Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan 4 kaçakçı öldürüldü Somer Sivrioğlu'na Büyük Şok! Acı Haber Geldi Somer Sivrioğlu'na Büyük Şok! Acı Haber Geldi

Somer Sivrioğlu, MasterChef, Diplomat, Etiler, Ürdün, Ölü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstinat duvarının çökmesiyle 1 kişi ölmüştü! Somer Şef'ten restoranıyla ilgili yeni karar - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
14:06 Simge Sağın sahnede yine çok cesur! Ceket ve sütyenle şarkılarını söyledi
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
13:13 63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi talebi onaylanmayınca yaşamına son verdi
13:05 "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
12:48 AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu
12:42 Dünya yeni bir virüs ile savaşıyor! Peki, maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler?
12:36 Masterchef yarışmasında performansıyla beğenilen Sefa Okyay Kılıç Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti! Artık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışacak
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 14:21:11. #1.11#
SON DAKİKA: İstinat duvarının çökmesiyle 1 kişi ölmüştü! Somer Şef'ten restoranıyla ilgili yeni karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement