İtalyan Gazeteci Fabrizio Corona'ya Tazminat Kararı - Son Dakika
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İtalyan Gazeteci Fabrizio Corona'ya Tazminat Kararı

İtalyan Gazeteci Fabrizio Corona\'ya Tazminat Kararı

İtalyan gazeteci Fabrizio Corona, Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi Marcelo Brozovic ile aldattığına dair haber yapmıştı. Nara, Icardi ve Brozovic, Corona'ya dava açtı. Davada Corona'nın Nara, Icardi ve Brozovic'e tazminat ödemesine karar verildi. Corona, Nara ve Icardi'ye 7500 Euro, Brozovic'e ise 5000 Euro tazminat ödeyecek. Ayrıca Corona'ya 1500 Euro para cezası verildi.

01.03.2024 12:16
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İtalyan gazeteci Fabrizio Corona geçtiğimiz yıllarda Wanda Nara'nın Icardi'yi Marcelo Brozovic ile aldattığına dair haber yapmıştı.

Söz konusu haber sonrası Wanda Nara, Mauro Icardi ve Marcelo Brozovic, Fabrizio Corona'ya dava açmıştı.

Bir süredir devam eden davada karar çıktı. Buna göre Corona'nın Wanda Nara, Mauro Icardi ve Marcelo Brozovic'e tazminat ödemesine karar verildi.

İtalyan gazeteci, Icardi ve Wanda Nara'ya 7500 Euro, Brozovic'e ise 5 bin Euro tazminat ödeyecek. Öte yandan Corona, 1500 Euro da para cezasına çarptırıldı.

"CEZADAN MEMNUNUZ"

Brozovic'in avukatı Danilo Buongiorno, "Cezadan memnunuz, ayrıca geçici olarak tazminat ödemeye mahkum edildi ve daha sonra hukuk davalarında tazminat davası açma hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Corona'yı savunan avukat Ivano Chiesa ise "1500 Euro'luk bir para cezasından bahsediyoruz. Bir mahkumiyet ama sadece parasal bir ceza. Memnun değilim ama temyize gidecek olsak bile para cezası yine de iyi bir şey" şeklinde konuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin İtalyan Gazeteci Fabrizio Corona'ya Tazminat Kararı - Son Dakika

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