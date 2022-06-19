Ivana Sert'e Servet Değerinde Nafaka - Son Dakika
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Ivana Sert'e Servet Değerinde Nafaka

19.06.2022 17:21
Ivana Sert'e Servet Değerinde Nafaka

Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı Sezer Dermenci ile geçtiğimiz aralık ayında hayatını birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yaşayan Ivana Sert'e eski eşi Yurdal Sert, servet değerinde bir nafaka ödeyecek.

Ivana Sert ile eski eşi Yurdal Sert'in nafaka davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Moda programındaki jüri üyeliği ile tanınan Ivana Sert, oğlunun babasından aylık 5 bin TL olan nafakanın 15 bin TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.

Mahkeme ise 9 bin 500 TL olmasına karar vermişti. Dava İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. İstinaf mahkemesi ise verilen kararı bozdu ve dava yeniden Aile Mahkemesi'ne taşındı.

Yeniden görülen davada iş insanı Yurdal Sert, eski eşi Ivana Sert'e katılım nafakası olarak 4 milyon 500 bin TL ödemeye hükmedildi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ivana Sert'e Servet Değerinde Nafaka - Son Dakika

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