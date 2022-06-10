Jason Alexander, Sam Asghari ile evlenen eski eşi Britney Spears'in düğününde olay çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Jason Alexander, Sam Asghari ile evlenen eski eşi Britney Spears'in düğününde olay çıkardı

10.06.2022 11:12
Jason Alexander, Sam Asghari ile evlenen eski eşi Britney Spears'in düğününde olay çıkardı

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, bir süredir birlikte olduğu Sam Asghari ile evlendi. Spears'ın eski eşi Jason Alexander, törene zorla girmeye çalışınca çıkan arbede sonucu gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcının avukatı, Jason Alexander'ın tutuklandığını söyledi.

40 yaşındaki şarkıcı Britney Spears ile 28 yaşındaki oyuncu ve fitness eğitmeni Sam Asghari, yakın çevrelerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir törenle dünyaevine girdi. Şarkıcının Los Angeles'te düzenlenen düğününe, şarkıcının 2004'te 55 saat evli kaldığı Jason Alexander'ın evliliği engelleme girişimi damga vurdu.

İLK EŞİ DÜĞÜNÜ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

TMZ'de yer alan habere göre, Spears'ın eski eşi Jason Alexander düğünü basarak olay çıkardı. Olayın ardından gözaltına alınan Alexander'ın polise "O benin ilk eşim, tek eşim. Düğünü durdurmak için geldim" dediği belirtildi.

Jason Alexander, Sam Asghari ile evlenen eski eşi Britney Spears'in düğününde olay çıkardı

BRITNEY SPEARS'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart USA TODAY'e yaptığı açıklamada, "Jason Alexander, elleri kelepçeli olarak gözaltına alındı ve iğrenç davranışı nedeniyle tutuklandı. Olması gerektiği gibi, yasaların en kapsamlı şekilde yargılanmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Neyse ki Britney güvende" dedi.

Jason Alexander, Sam Asghari ile evlenen eski eşi Britney Spears'in düğününde olay çıkardı
YORUMLAR
500
Britney Spears nişanlısı Sam Asghari'yle evlendi Britney Spears nişanlısı Sam Asghari'yle evlendi

Britney Spears, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Jason Alexander, Sam Asghari ile evlenen eski eşi Britney Spears'in düğününde olay çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:34 Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış!
10:31 Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:21:53. #1.13#
SON DAKİKA: Jason Alexander, Sam Asghari ile evlenen eski eşi Britney Spears'in düğününde olay çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement