Jennifer Lopez için oda değil adeta saray hazırlandı - Son Dakika
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Jennifer Lopez için oda değil adeta saray hazırlandı

Jennifer Lopez için oda değil adeta saray hazırlandı
10.07.2025 11:31
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Yıllar sonra yeniden Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da sahne alacak. Konser öncesi dansçıları ve ekibiyle yoğun provalar yapan dünyaca ünlü yıldız, 3 bin 500 metrekarelik mağara konseptli özel bir odada konaklayacak. İçinde 6 ayrı giyinme odası, sauna, sinema ve özel tasarım nevresim gibi birçok lüks detay yer alıyor.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. 23 Temmuz'da Antalya'da sahne alacak olan Lopez, konser için hummalı bir hazırlık içinde.

Sahne şovları, dansçıları ve repertuvarı kadar kaldığı yerle de konuşulacak olan Lopez, bu kez konaklama tercihiyle dikkat çekiyor. Daha önceki Türkiye ziyaretinde lüks segmentteki bir villada kalan ünlü yıldız, bu sefer 'mağara konseptli' özel bir odayı tercih etti. Ancak buraya oda demek yetersiz kalabilir...

Jennifer Lopez için oda değil adeta saray hazırlandı

3.500 METREKARELİK DEV ALAN

Jennifer Lopez'in kalacağı alan tam 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde. Aynı anda 14 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip olan bu özel tasarım yaşam alanı, adeta bir mini tatil köyünü andırıyor.Kadın sanatçılar için sahne performanslarının ayrılmaz parçası olan giyinme odaları da unutulmamış

Jennifer Lopez için oda değil adeta saray hazırlandı

Bu özel alanda tam 6 ayrı giyinme odası bulunuyor. Ayrıca içinde bir mağara da yer alıyorbu da konseptin adını anlamlı kılıyor. Oda, sadece büyüklüğüyle değil sunduğu olanaklarla da öne çıkıyor. Havuz üstü barı (swim-up bar), özel saunası, sinema alanı ve şöminesiyle adeta başlı başına bir deneyim sunuyor. Jennifer Lopez için özel olarak hazırlanan detaylar da dikkat çekici. Nevresimlerden bornozlara kadar her şey, sanatçının adının baş harfleriyle kişiselleştirildi.

Jennifer Lopez için oda değil adeta saray hazırlandı

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Son Dakika Magazin Jennifer Lopez için oda değil adeta saray hazırlandı - Son Dakika

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