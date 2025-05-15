Jennifer Lopez talihsiz bir kaza geçirdi!

Amerikan Müzik Ödülleri'ni sunmaya hazırlanan ünlü yıldız Jennifer Lopez, prova sırasında yüzünden ciddi şekilde yaralandı. 55 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Salı günü Instagram Hikayeleri'nde yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri'ne hazırlanırken sahne provasında yüzünden yaralandığını duyurdu.

Yaralanmanın ardından Lopez, burnunun ve göz çevresinin kızardığı, buz torbası uyguladığı bir fotoğraf paylaşarak, "Bu oldu" notunu düştü. Devamında yaptığı bir paylaşımda, yaralanmanın prova sırasında meydana geldiğini belirtti. İkinci karede buz torbası olmadan yüzü açık şekilde görülürken, burnunun üst kısmında ve köprüsünün yan tarafında kanlı bir kesik dikkat çekti.

Yaralanma, dikiş atılmasını gerektirecek kadar ciddiydi. Ancak Jennifer Lopez şanslıydı; ünlü estetik cerrah Dr. Jason Diamond olay anında oradaydı ve Lopez'e hızlıca müdahale etti. Kaza sonrasında yüzü kızaran ve şişen Jennifer Lopez'in gri eşofmanlarıyla yorgun halde görüntülenmesi, yoğun geçen provaların ardından yaşadığı zor anları gözler önüne serdi. Yüzündeki bu tür bir hasar, hem sunuculuk performansını hem de kariyerini olumsuz etkileyebilecekken, zamanında yapılan tıbbi müdahale Lopez'i büyük bir sorundan kurtardı.