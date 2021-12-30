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JOALI BEING, "Kendini Bulma" yolculuğunu Seçkin Pirim tasarımı "Gate Of Zero" ile başlatıyor - Son Dakika

JOALI BEING, "Kendini Bulma" yolculuğunu Seçkin Pirim tasarımı "Gate Of Zero" ile başlatıyor

30.12.2021 13:12
JOALI BEING, "Kendini Bulma" yolculuğunu Seçkin Pirim tasarımı "Gate Of Zero" ile başlatıyor

Maldivler'de doğadan ilham alan ve tabiatla bütünleşen ilk sağlıklı yaşam merkezi olma özelliği taşıyan JOALI Being, Mevlana'nın tasavvuf felsefesinden ilham alarak kendini bulma yolculuğunun başladığı sıfır noktasına atıfta bulunan "Gate Of Zero" ile misafirlerini karşılıyor. JOALI BEING', sunduğu bütünleşik wellness yolculuğunun başlangıç noktası olan "Gate of Zero"dan geçerek kendini bulma ve dönüştürme yolunda misafirlerine eşlik ediyor. İşte detaylar…

JOALI BEING'in Seçkin Pirim tarafından tasarlanan misafir karşılama alanı 'Gate of Zero' insanın kendisiyle yeniden buluşma ve kendi olma yolculuğunun sıfır noktasını temsil ediyor. Hiçlik kapısından geçmek, yenilenmek ve dönüşmek temalarına odaklanan tasarım; Mevlana'nın tasavvuf anlayışı ve semazenlerin tennuresinden ilham alarak misafirlerin "yeni bir ben" olmak için katıldığı ilham veren uygulamaların başlangıcını oluşturarak hayat boyu sürecek bu yolculukta onlara eşlik ediyor. Maldivlerin eşsiz doğasında, misafirlerine sağlıklı ve neşeli yaşamın anahtarını bilinenin ötesinde bir deneyim olarak sunan JOALI BEING, yenilenme ve kendini bulma yolculuğunun başlangıç noktası olan karşılama alanında, misafirlerini bu eşsiz deneyimi hissettirecek "Gate of Zero" ile karşılıyor. Kendini yeniden bulmak yolunda bir hiçlik kapısından geçerek hayatın yepyeni patikalarını deneyimleme yolculuğunda misafirlerine eşlik eden JOALI BEING'in, çalışmalarıyla dünya çapında dikkat çeken ünlü heykel sanatçısı Seçkin Pirim tarafından tasarlanan karşılama alanı bir başyapıt olma özelliği taşıyor. JOALI BEING'in değerlerini ve felsefesini yansıtan bu üstün tasarım semazenin hareketlerini ince detaylarla yansıtarak misafirlerine; egodan kurtulma,ruhsal -bedensel arınma ve içe dönüşün başladığı nokta olan "sıfır"a varmayı temsil eden tasarımıyla bir karşılama alanından çok daha fazlasını ifade ediyor.

JOALI BEING'in cennet adasının karşılama noktasında yani yenilenmenin sıfır noktasında misafirleri Mevlana ve onun sevgi felsefesi ışığındaki değerlerinden ilham alarak karşılayan "Gate of Zero"; yansıttığı değerler bütünüyle JOALI BEING'in alışılmışın dışında wellbeing felsefesi ve uygulamaları açısından misafirler için karşılamadan başlayan ve ömür boyu sürecek bir miladı temsil ediyor. Çağdaş heykel sanatının önde gelen temsilcilerinden biri olan Seçkin Pirim'in eserleri neo-minimalist form ifadelerine dayanıyor ve çağdaş tasarım stratejileriyle birleşiyor. Seçkin Pirim'in yapıtları, bugünün kaotik ve heterojen varoluş biçimlerini karşılayabilecek post-fütürist, post-yapısalcı ve post-minimal yeni bir estetik bakış açısı kazandırıyor. Misafirlerinin evlerine; yenilenmiş, canlanmış ve "hafiflik" duygusuyla dönmesini hedefleyen JOALI BEING, bütünleşik wellbeing anlayışı ile dikkat çekiyor. Yenilenme ve kendine dönme yolculuğunun başlangıç noktası kabul edilen merkez, sürdürülebilirliğe olan saygılı yaklaşımı ile de takdir topluyor. Yerel dokunuşlarla Maldivler'in kültürüne saygı duyup onurlandıran JOALI BEING aynı zamanda doğayı içine alan yapısı ile kişinin doğayla bütünleşip arındığı bütünsel bir yaklaşım sunuyor. Gerçek yaşam sevincini keşfetmenin doğal ve düşünceli yollarına ilham verme misyonuyla yola çıkan çevre dostu marka JOALI'den ve onun temel 'yaşama sevinci' felsefesinden doğan JOALI BEING, kardeş yaşam merkezi olarak JOALI Maldives'e katılarak Maldivlerdeki ikinci JOALI imzalı tesis olma özelliği taşıyor.

JOALI BEING Hakkında

15 Kasım 2021'de kapılarını ilk misafirlerine açan; JOALI BEING, refah arayan misafirlerini kendileriyle ve doğanın güzelliğiyle yeniden bağlantı kurmaya davet ediyor. Öğrenim Merkezi, wellbeing uzmanları, mutfak ustaları ve bitki uzmanları ile birçok eğitici atölye çalışması ve deneysel dersler sunan JOALI BEING bütünsel sağlığı esas kabul ediyor. Bu ayrıcalıklı sağlıklı yaşam merkezi, 33 sahil villası ve 35 su üstü villasından oluşan toplam 68 özel havuzlu villaya ev sahipliği yapıyor. .Ayrıca, JOALI BEING, konukların temel terapilere ve şifa deneyimlerine adım atmalarına olanak tanıyan benzersiz imkanlara sahiptir. Doğayı koruyup onla bir olmayı ve sorumlu seyahati amaç bilen JOALI BEING' misafirlerinin kalbini fethetmeye hazır.

JOALI BEING, Kendini Bulma yolculuğunu Seçkin Pirim tasarımı Gate Of Zero ile başlatıyor

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mevlana, Misafir, Heykel, Maldiv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin JOALI BEING, 'Kendini Bulma' yolculuğunu Seçkin Pirim tasarımı 'Gate Of Zero' ile başlatıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: JOALI BEING, "Kendini Bulma" yolculuğunu Seçkin Pirim tasarımı "Gate Of Zero" ile başlatıyor - Son Dakika
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