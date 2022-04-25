Johnny Depp-Amber Heard... \'BENİ BIÇAKLA\' DİYE YALVARMIŞ!

2017 yılında da resmen boşanan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki savaş sürüyor.

Son duruşmada

Amber Heard'ün avukatları, çiftin yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu gösterdi.

Videoda Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor.

O sırada Heard de "Ne oldu?" diye soruyor. Videoda çiftin bulunduğu mutfaktaki eşyaların yere saçıldığı ve ortalığın da dağınık olması dikkat çekti.

O sırada Amber Heard'ün "Yaptığım her şey için özür dilerim. Sana bir şey oldu mu?" dediği duyuluyor.

Ardından da "Sanmıyorum" diye ekliyor. Videoda Johnny Depp, mutfak dolaplarını çarpıyor ve tekme atıyor.

Duruşmada yayınlanan bu görüntüleri Amber Heard'ün gizlice çektiği ortaya çıktı.

Hatta Heard, kameranın görüş açısını kapattığı için bir kahve kupasını da eline alıyor.

Bu video dışında ikilinin özel hayatına dair ortaya saçılan görüntüler gündemde.

İşte davaya dair son detaylar...

'BENİ BIÇAKLA' DİYE YALVARMIŞ

Depp videoyla ilgili "Açıkça görülüyor ki benim için kötü bir zamandı" dedi.

Ünlü oyuncu ardından da dolaplara şiddet uyguladığını kabul edip Amber Heard'e vurmadığını savundu.

Depp, eski eşinin bu görüntüleri gizlice çektiğini söyleyip sonunda da güldüğünü sözlerine ekledi.

Sonra da "Eğer Bayan Heard o sırada korktuysa neden kaçmadı, neden görüntüleri çekiyordu?" diye sordu.

Depp, avukatın kendisine yönelttiği "Sarhoş muydunuz?" sorusuna da "Bu bir olasılık" diye yanıt verdi.

Johnny Depp ile Amber Heard arasında geçen rahatsız edici bir tartışmanın ses kayıtları da jüriye dinletildi.

O kayıtlarda Depp'in eski eşine kendisini bıçakla kesmesi için yalvardığı duyuluyor.

O kayıtlar dinlenirken Depp'in gözlerini eliyle sildiği ve bir kağıt mendile uzandığı görüldü.

Tam o anda eski eşi Amber Heard'ün de kendini hiç iyi hissetmediği ve gözyaşlarına teslim olmanın eşiğine geldiği dikkat çekti.

"KES BENİ"

Söz konusu kayıtlarda Depp, alçak bir sesle "Benim bir yerimi kesmek ister misin?" diye soruyor.

Heard ise ona "Kendini kesme, lütfen yapma. Bunu neden yapayım?

Lütfen kendini kesme" diye yanıt veriyor. Depp'ten buna şöyle yanıt geliyor:

"Sana ihtiyacım var. Kes beni." Söz konusu bıçağın fotoğrafları da mahkeme heyetine sunuldu.

Bıçağın üzerinde İspanyolca "Hasta la Muerte" (Ölüme Kadar" ve hemen yanında da Slim yazılı.

Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp'i "Slim" (ince, narin) takma adıyla çağırdığ biliniyor.

Depp, duruşmada alkol düşkünlüğü hakkında da konuştu.

Duruşmada Depp'in, alkol ve uyuşturucu nedeniyle kendinden geçtiği bir anda çekilen fotoğrafı da mahkemeye sunuldu.

'ONU YAKMADAN ÖNCE BOĞALIM'

Johnny Depp ile Amber Heard'ün kapalı kapılar ardında yaşadıkları her şeyin ortaya döküldüğü dava sırasında konuşulanlar sadece bunlar değildi.

Depp'in, oyuncu arkadaşı Paul Bettany'ye daha evlenmelerinden önce Amber Heard hakkında gönderdiği bir mesaj da duruşmada okundu.

Heard'ün avukatı Rottenborn tarafından yüksek sesle okunan mesajda Depp "Haydi Amber'ı yakalım" diye yazıyor.

Yine Paul Bettany'ye gönderdiği bir başka mesajda da "Onu yakmadan önce boğalım" yazdığı görüldü.

Heard'ün avukatı, duruşma salonundaki herkesten özür dileyerek mesajları küfürlü kısımlarıyla birlikte okudu.

Sonra da Depp'e "Doğru okudum mu?" diye sordu. Oyuncu da "Kesinlikle" diye yanıt verdi.