Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu - Son Dakika
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Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu

05.05.2022 10:41

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard arasındaki dava gündemdeki sıcaklığını koruyor. Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu.

Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık iftira davasında yaşanan yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Karşılıklı tanıkların dinlendiği davanın her detayı ise bomba.

ASANSÖR KAYITLARINI MAHKEMEYE SUNDU

Dünyaca ünlü oyuncu, eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu. Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu

ELON MUSK ÜÇLÜ İLİŞKİYİ YALANLADI

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını yalanladı. Teknoloji milyarderi, Cara Delevingne ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını ve onun da bunu doğrulayacağını ifade etti.

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu
Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu
Amber Heard ve Cara Delevingne
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Amber Heard, Johnny Depp, Elon Musk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu - Son Dakika
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