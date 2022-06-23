Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'le iki yıl evli kalan ve Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard, ortaya çıkan görüntülerle köşeye sıkışacak gibi.

Geçtiiğimiz günlerde Johhny Depp'in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard'ün Depp'le evliyken ünlü model Cara Delevingne ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Öyleki Amber Heard'ın Delevingne ve Elon Musk'la üçlü ilişkiye girdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Heardaldatma iddialarını reddederken bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir somut delil kamuoyuna açıklanmamıştı.

Ancak Birleşik Krallık'ta görülen bir davada Heard'ın arkadaşlarından biri, mahkemeye aktirisin Depp'i Cara Delevingne ile aldattığını açıklamıştı.

Youtuber Andy Signore, kendi YouTube kanalı Popcorned Planet'te Heard ve Delevingne'in öpüştüğü görüntüleri yayınladı. Fotoğrafların çekildiği tarih belirtilmezken görüntüler sosyal medyada viral oldu.