Jolly Joker Private'da Simge sahnede

Misafirlerini tüm gece mest eden sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında 5 yaşından bugüne kadar en yakın arkadaşı olan modacı Gülşah Saraçoğlu yer aldı. Saraçoğlu'nu sahneye çağıran sanatçı; "Çocukluk hayallerimizde modacı ve şarkıcı olmak vardı. Bu hayallerimizi yıllar sonra da gerçekleştirdik" dedi. Gülşah Saraçoğlu ile yaptığı dans şovu ile seyirciden alkış alırken sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Boğazın eşsiz manzarasında yeni ambiyansında yemek ve müzik ziyafetini bir arada sunan ünlü iletişimci Özgür Aras 'ın Marka Elçiliği yaptığı Jolly Joker Private, Aralık ayı boyunca birçok ünlü ismi ağırlamaya ve adından söz ettirmeye devam edecek.