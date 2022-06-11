Justin Bieber yüz felci geçirdi! Sadece bir gözünü oynatabiliyor - Son Dakika
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Justin Bieber yüz felci geçirdi! Sadece bir gözünü oynatabiliyor

11.06.2022 09:54

28 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Kuzey Amerika Turu'nu erteledi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Ramsay Hunt sendromuyla mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı, yüz felci geçirdi.

Şarkılarıyla dünya çapında tanınan Justin Bieber, konserlerini erteledi. Genç şarkıcının bir süredir Ramsay Hunt sendromu ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

SADECE BİR GÖZÜNÜ OYNATABİLİYOR

Bieber, virüsün kulağındaki bir sinire saldırması sebebiyle yüz felci geçirdi. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda sadece tek gözünü oynatabildiği görülen genç şarkıcı, ne zaman sahnelere döneceğini bilmediğini ve yüzünün iyileşmesi için egzersizler yapması gerektiğini söyledi. Son görüntüsüyle sevenlerini üzen Bieber, herkesten dua istedi.

Instagram'da 240 milyon takipçisi bulunan şarkıcının "Sizi seviyorum ve beni dualarınızda tutun" notuyla paylaştığı video kısa sürede 21 milyon izlendi.

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir.

Ramsay Hunt sendromu ile kulaklarınızdan birinin yakınındaki yüz sinirini etkilediğinde ortaya çıkar. Ağrılı zona döküntülerine ek olarak, Ramsay Hunt sendromu etkilenen kulakta yüz felci ve işitme kaybına neden olabilir.

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Justin Bieber, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Justin Bieber yüz felci geçirdi! Sadece bir gözünü oynatabiliyor - Son Dakika


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