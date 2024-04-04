Justin ve Hailey Bieber çifti, boşan iddialarına fotoğraf paylaşarak cevap verdi: Mutluyuz, işte kanıtımız!

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Eğşence dünyasının en dikkat çeken ve en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ünlü çift, son zamanlarda boşanma söylentileriyle gündeme gelmişti. Ancak, uzun süredir birlikte olan çift, yaptıkları paylaşımlarla bu söylentilere son noktayı koydu.

Bir tarafta, çocuk yaşta sahnelerin tozunu atan dünyaca ünlü bir şarkıcı... Diğer tarafta ise ünlü bir ailenin içinde doğup, genç yaşta model olarak büyük bir başarı elde eden bir isim var.

Justin ve Hailey Bieber çifti, evliliklerinde altıncı yılı geride bıraktılar, bu süre zarfında mutluluklarını paylaştıkları fotoğraflarla kanıtladılar ve sürekli olarak bitmeyen boşanma söylentilerine son verdiler.

Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber'ın boşanacakları yönündeki söylentilere rağmen "çok mutlu" oldukları bildirildi. Çiftin yakın çevresinden bir kaynak, 2018'de gizlice evlenen çiftin "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.

Hailey Bieber da dün paylaştığı aşk dolu fotoğraflarla evliliği hakkında kendi sözünü söylemiş oldu, "Ortada boşanma falan yok, böyle bir şey de doğru değil. Onlar çok ama çok mutlular" dedi.

Justin Bieber ve Selena Gomez arasındaki karmaşık ilişki uzun yıllar gündemde kalmıştı. Ancak Justin Bieber'ın Hailey Baldwin ile ilişkisi, Gomez ile olan ilişkisinin sona ermesinden sonra hızla ilerledi ve çift, kısa sürede evlenme kararı aldı.

Çiftin bu genç yaşta aldığı evlilik kararı, uzun ömürlü olmayacağı ve Justin Bieber yüzünden Selena Gomez ve Hailey Baldwin'in sürekli tartışacağı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak, çiftin özel günlerde paylaştıkları sevgi dolu fotoğraflar ve mesajlar, hayranlarının yüzünü güldürmeye devam etti.

Son dönemde ortaya atılan ayrılık söylentilerinin sebebi ise Hailey'nin babası, ünlü oyuncu Stephen Baldwin'in "Kızım ve damadım için dua eder misiniz?" şeklindeki paylaşımıydı. Ancak, çiftin ilişkisinin bozulduğuna dair bu iddialar çiftin paylaştığı fotoğraflarla yalanlanmış oldu.