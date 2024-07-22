Kaan Miraç Sezen, Danimarka'daki Odin Home'a seçilen tek Türk oyuncu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kaan Miraç Sezen, Danimarka'daki Odin Home'a seçilen tek Türk oyuncu oldu

Kaan Miraç Sezen, Danimarka\'daki Odin Home\'a seçilen tek Türk oyuncu oldu

Genç oyuncu Kaan Miraç Sezen, Danimarka'da bulunan Avrupa'nın en köklü tiyatro gruplarının başında gelen Odin Home'a seçilen tek Türk oyuncu oldu. Sezen, Danimarka'da 3 hafta özel eğitim alacak.

22.07.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tozlu Yaka dizisiyle tanındıktan sonra Bergüzer Korel ile Düğüm dizisinde başrolü paylaşan genç oyuncu Kaan Miraç Sezen, başarısıyla alkış topladı.

BU YIL SEÇİLEN TEK TÜRK OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, genç kuşağın yetenekli oyuncularının başında gelen Kaan Miraç Sezen, Danimarka'da bulunan Avrupa'nın en köklü tiyatro gruplarından biri olan Odin Home'un 3 haftalık özel eğitimine katılmaya hak kazandı. Bu yıl Türkiye'den seçilen tek oyuncu olan Kaan Miraç Sezen, eğitim için geçtiğimiz pazartesi günü Danimarka'ya gitti.

Dünyanın dört bir yanından başvuru yapan oyuncular arasından seçilen 40 katılımcı için tasarlanmış 9 günlük bir çalışma evi olan Odin Home, Eugenio Barba ve Odin Teatret'in oyuncuları tarafından yönetiliyor.

Kaan Miraç Sezen, Danimarka'daki Odin Home'a seçilen tek Türk oyuncu oldu

KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?

Kaan Miraç Sezen 2002 yılında Bursa'da dünyaya geldi. TED Koleji ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Sezen, birçok tiyatro oyununda yer aldı. Genç oyuncu ilk kamera önü deneyimini de Tozlu Yaka dizisiyle yaptı. Amazon Prime'da yayınlanan Düğüm dizisinde Bergüzar Korel'in oğlunu oynayan Sezen, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Kaan Miraç Sezen, Danimarka'daki Odin Home'a seçilen tek Türk oyuncu oldu
Kaan Miraç Sezen, Danimarka'daki Odin Home'a seçilen tek Türk oyuncu oldu
Kaan Miraç Sezen, Danimarka'daki Odin Home'a seçilen tek Türk oyuncu oldu

Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaan Miraç Sezen, Danimarka'daki Odin Home'a seçilen tek Türk oyuncu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Yurdakul: Wayyy bee..Odin bilmem neye seçilmiş olaya bak..Danimarka'da ki bu müthiş okul şimdiye kadar kimleri yetistirmis ??? 0 0 Yanıtla

11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
09:46 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 11:59:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kaan Miraç Sezen, Danimarka'daki Odin Home'a seçilen tek Türk oyuncu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement