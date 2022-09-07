Aşkları Belgelenmişti... Sürpriz Gelişme! - Son Dakika
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Aşkları Belgelenmişti... Sürpriz Gelişme!

07.09.2022 17:59
Aşkları Belgelenmişti... Sürpriz Gelişme!

Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Pınar Deniz, bir giyim markasının yeni kampanya yüzü oldu. İşte detaylar...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in adı bir süredir kendisi gibi ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu.

İkili, dün akşam Harbiye Açıkkhava'da gerçekleşen Melike Şahin konserine el ele geldi ve aşklarını ilan etti.

Aşkta yüzü gülen Pınar Deniz, dikkat çeken bir reklam anlaşmasının altına imzasını attı.

KAMPANYA YÜZÜ OLDU

Güzel oyuncu, bir giyim markasının yeni kampanya yüzü oldu.

Değişen yaşam tarzını güvenle yorumlayan NetWork'un, kadın koleksiyonunun gündüzden geceye geçişini kolaylaştıran kombinlerine Pınar Deniz eşlik edecek.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 28 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

PINAR DENİZ ÖZEL HAYATI

Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

YORUMLAR
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Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz ilk kez el ele görüntülendi Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz ilk kez el ele görüntülendi
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Aşkları Belgelenmişti... Sürpriz Gelişme! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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