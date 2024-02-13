Futbolcu Nevide Çiçek, Oyunculuk Kariyerine Hazırlanıyor

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Uzun yıllardır yeşil sahada top koşturan 23 yaşındaki futbolcu Nevide Çiçek, aynı zamanda oyunculuk, modellik ve sunuculuk yapıyor. Lübnan'da düzenlenen Miss Tourism University isimli güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden ve 4. olan Çiçek, şimdideler dizi setlerine girmek için hazırlıklara başladı. Yakında ekranlarda yer alacak olan Nevide Çiçek, hayatını, hobilerini, futbol kariyerini ve hedefleri anlattı.

"HERKES OYUNCU OLAMAZ"

İzmir doğumlu olduğunu belirten Nevide Çiçek, "Oyunculuk, ve sunuculukla ilgileniyorum. Daha önce Lübnan'da düzenlenen Miss Tourism University isimli güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil ettim. Dünya çapında bir yarışmaydı ve Türkiye'ye 4.'lük getirdim. Yarışmada Miss Best Body kraliçesi seçildim. Şimdi güzel bir projeye adım attım ve bunun için çok mutluyum. Bence herkes oyuncu olamaz çünkü oyunculuk kolay görünen ama asla kolay olmayan bir meslek... Ezber gerektiren bir meslek, ezberi ve diksiyonu güzel olan, eğitimi olan kişiler ancak oyuncu olabilir. Bir de tabi ki sevdiği bir meslekse başarılı olabilir" diye konuştu.

"DEMET ÖZDEMİR'İ ÖRNEK ALIYORUM"

Oyunculuğa artık ciddi anlamda adım attığını ifade eden Çiçek, "Bunun için çok çaba sarf ettim. Hedeflerim çok yüksek ve güzel yerlerde olmak istiyorum. Bunun için de eğitimlerime devam ediyorum. Ne kadar eğitimim olsa da, diksiyonum güzel olsa da, iyi mimik yapıyor olsam da daha iyi yerlerde olmak için kendimi geliştirmem ve elimden geleni yapmam gerekiyor. O bakımdan eğitim her açıdan benim için çok önemli. Türk oyuncular arasından örnek aldığım isimler var. Bunlardan biri Demet Özdemir, erkeklerden ise Çağatay Ulusoy" dedi.

"FUTBOLUN ERKEK İŞİ OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

Tüm bunların yanında ayrıca futbolcu olan Çiçek, futbol kariyerinden de bahsetti. Çiçek, "Futbolla neredeyse 6 senedir ilgileniyorum. Futbola olan merakım ortaokulda başladı ve devam ediyor. Zoru başarmayı seviyorum. Futbol da benim için zor bir meslekti. Hele ki kadınlar için daha zor. Ben de o zoru başarmayı sevdiğim için ilgim öyle gelişti ve daha sonrasından benim için futbol olmazsa olmaz oldu. Herkes futbola 'erkek işi' diyor ama biz kadınlar aslında futbolun sadece erkek işi olmadığını gösterdik. Çünkü futbolu erkeklerden daha iyi oynayan başarılı kadınlar var" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULUK DAHA ZOR"

Oyunculuk ve futbolculuğun da zor olduğunu belirten Çiçek, sözlerine şöyle devam etti: "İki mesleği birbiriyle kıyaslayacak olursak oyunculuk daha zor. Çünkü sürekli ezber gerekiyor ve diksiyonun güzel olması lazım ama futbolda öyle değil futbolda sadece yeteneğin olması ve hızlı olman lazım. Oyunculukta ciddi anlamda ilerlersem futbolu yine bırakmam. Futbol benim için olmazsa olmazlardan biri... Sadece hobi olarak ilgilenirim ve boş zamanlarımda maçlara giderim. Bundan 5 sene sonra kendimi herkes tarafından çok sevilen, sayılan ve hayallerini gerçekleştirmiş bir oyuncu olarak görüyorum."