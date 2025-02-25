Kadın hayranının öpücüğü Wanda Nara'yı şaşkına uğrattı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kadın hayranının öpücüğü Wanda Nara'yı şaşkına uğrattı

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile hayatımıza giren Wanda Nara İstanbul'a geldi. Düzenlenen bir ödül töreninde 'Yılın Kadını' seçilen Nara, tören öncesinde bir kadın hayranının kendisini omzundan öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

25.02.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'yle olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 17. Best of Europe Awards töreninde 'yılın kadını' ödülünü aldı. Tören için Arjantin'den İstanbul'a gelen Wanda Nara'yı bir kadın hayranının omzundan öptüğü anlara ait görüntüler ise sosyal medyada viral oldu.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nara, törenden kareleri ve bir hayranının kendisini omzundan öptüğü anı da hesabından paylaşarak bu özel anları takipçileriyle paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Nara'nın 'Yılın kadını' ödülünü alması eleştirileri de beraberinde getirdi.Sosyal medya kullanıcıları, "Başka aday yoktu sanırım", "Ne yaptı da bu ödülü aldı", "Nara'dan başka aday var mıydı?", "Hangi kritere göre bu ödülü aldı" şeklinde yorumlar geldi.

Kadın hayranının öpücüğü Wanda Nara\'yı şaşkına uğrattı

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Arjantin, İstanbul, Magazin, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadın hayranının öpücüğü Wanda Nara'yı şaşkına uğrattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram Izgoren:
    ablam heyecana gelmiş 15 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaya:
    ah Türkiye kadın her türlü aksiyonu yapıp Türkiye yılın kadını oluyor turkiyede ünlü ve zengin olman yeterli niye Dilan Polat olmadı 13 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Gavatti nerde paraları eziyor yeni manita ile 1 0 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    lanet olsun bazen bu ülkenin insanların yaptıklarına utanıyorum yani ne diyeceğimi bilemediğim bir kadına ödül vermek akıl tutulmasıdır alçaklıktır başka kadın mı yoktu 0 0 Yanıtla
  • Nafi aydoğan:
    çok fazla dalga yediği içinmi bu ödül 0 0 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    abla lez sanırım 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    yılın kadını olması için sürekli boş haber olmasımi gerek yılın kadını erkeği elini taşın altına koyar insanlık için oda olmadı ülkesi bir girişim gelişim birşeyler yapar sürekli bu kadın kim ödül kim bizim millet iyice zivadan çıkıp saçılmış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
12:50 Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic’in kazancı belli oldu Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ’’HDP bakanlık alabilir’’ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ''HDP bakanlık alabilir'' dediğim için linç edildim
17:51 Rasim Ozan Kütahyalı’dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç
17:50 Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı
17:49 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü
17:41 Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek
17:27 ’Horlama’ kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi 'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi
17:26 Lüks araçta birlikte görüntülendiler İşte Kandıralı Ferdi’nin sevgilisi Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
17:10 Ünlü yönetmen Sinan Çetin’e soruşturma Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 13:30:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın hayranının öpücüğü Wanda Nara'yı şaşkına uğrattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.