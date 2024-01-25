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Buket Aydın kendisini eleştiren Şahan Gökbakar'a laf edemedi, eşini bel altı vurdu - Son Dakika
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Buket Aydın kendisini eleştiren Şahan Gökbakar'a laf edemedi, eşini bel altı vurdu

Buket Aydın "Yanımda erkek varsa hesap ödemem, hediye almam" sözlerini tiye alan Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar'ı hedef aldı. Katıldığı canlı yayında Gökbakar'ın eşi hakkında konuşan Aydın "Eşini karşına al sor, 'sana zamanında lüks jeep alan kişiye karşılığında ne verdin Selin'cim' diye" ifadelerini kullandı.

25.01.2024 - 11:13,
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Sunucu Buket Aydın, bir programda hiçbir erkeğin yanında hesap ödemediğini ve sevgilisine özel günler haricinde hiç hediye almadığını söyledi. Aydın'ın sözlerini tiye alan komedyen Şahan Gökbakar ise kadın kılığına girerek çektiği videoda "Ben hediye almam, hesap ödemem. Karşılığında sen ne veriyorsun derseniz de oraları karıştırmayın" dedi. Gökbakar'ın sözlerine sinirlenen Aydın, bel altı ifadelerle komedyenin eşi Selin Gökbakar'ı hedef aldı.

"SELİN'E SOR BAKALIM ALDIRDIĞIN ARABA KARŞILIĞINDA NE VERDİN DİYE"

Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına bağlanan Buket Aydın, "Kadın düşmanı rezil" dediği Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar'ı hedef alarak "Eşinin eski soyadı Ortaçlı. Listesi kabarık. Eşini karşına al sor, 'sana zamanında lüks jeep alan kişiye karşılığında ne verdin Selincim' diye. Bir insan komedi yapıyorsa sadece komedi yapar, insanların kişilik haklarına hakaret etmez" dedi.

Buket Aydın kendisini eleştiren Şahan Gökbakar'a laf edemedi, eşini bel altı vurdu

JESS MOLHO ARAYA GİRDİ

Demet Akalın ve Jess Molho, Buket Aydın'ın bel atı sözleri karşısında araya girerek sesi yayından aldı. Aydın'ı eleştiren Molho, "Buket Hanım, yanlış anlamayın hümanist bir şekilde yaklaşıyorum Selin Hanım'ın ne alakası var? Hiç yok ki... Olay çok başka bir yere geldi" ifadelerini kullandı.

BUKET AYDIN: SEVGİLİME HEDİYE ALMAM, HESABI ERKEK ÖDEMELİ

Buket Aydın, bir programda hesabı erkeğin ödemesi gerektiğini belirterek "Hayatım boyunca erkek arkadaşım, sevgilim, kocam her neyse doğum günü hariç benden çöp bir hediye bile göremez. Doğum günüdür, yılbaşıdır alınması gerekir tabi ki alırım ama onun haricinde yapılan her şey de çok yanlış buluyorum. Çünkü ister istemez kendini kullandırma aşamasına kendi kendini getirip sokuyorsun. Erkek seni bir yere götürdüyse senin hesabını ödeyecektir. Bu erkekliğin doğasından gelir. Şöyle bir şey yok ben kadınım ben öderim. Ben kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. Herhangi bir erkeğin hesabını ödemem. Normal arkadaşım bile olsa beni yemeğe götürmesin kardeşim. Zaten bana bir yemek ısmarlayamıyorsa benimle aynı statüde, aynı bakış hizasında değildir, benimle de yemek yemesin çok rica ediyorum. Durumu kötü biriyle olmaz mısın bilmem ne. Bunlar hep yalandır. Davul bile dengi dengine çalar. Herkesin kendine ait bir hayat statüsü var ve o hayat statüsüne uygun bireyleri seçerseniz mutlu olursunuz. Kendinizin altında veya kendinizin çok çok üzerinde biriyle mutlu olmazsınız" demişti.

Kadın kadına buna yapar mı? Buket Aydın kendisini eleştiren Şahan Gökbakar'a laf edemedi, eşini bel altı vurdu
Kadın kadına buna yapar mı? Buket Aydın kendisini eleştiren Şahan Gökbakar'a laf edemedi, eşini bel altı vurdu
Buket Aydın kendisini eleştiren Şahan Gökbakar\'a laf edemedi, eşini bel altı vurdu
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Şahan Gökbakar, Buket Aydın, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buket Aydın kendisini eleştiren Şahan Gökbakar'a laf edemedi, eşini bel altı vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buket Aydın kendisini eleştiren Şahan Gökbakar'a laf edemedi, eşini bel altı vurdu - Son Dakika
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