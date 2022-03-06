Kadir İnanır'ın Acı Günü - Son Dakika
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Kadir İnanır'ın Acı Günü

06.03.2022 11:26
Kadir İnanır'ın Acı Günü

Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu hayatını kaybetti. Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi olan İsmailoğlu, bugün toprağa verilecek.

Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu dün vefat etti. Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi olan İsmailoğlu, son yolculuğuna bugün uğurlanacak. İsmailoğlu, bugün İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup çay içen oyuncu, sağlığıyla ilgili sorulara "Gayet iyiyim, hiçbir problem yok" yanıtını verdi.

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Levent İnanır, Kadir İnanır, Soner Arıca, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kadir İnanır'ın Acı Günü - Son Dakika


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