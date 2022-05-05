Kahreden Haber! Kansere Yakalandı - Son Dakika

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından olan Bahar Öztan'dan kötü haber geldi.
TEDAVİ SÜRECİ İYİ GİDİYOR
Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi. Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.
BODRUM'DA YAŞIYOR
Yaşamını Bodrum'da sürdüren oyuncu, şu sıralar ailesiyle moral depoluyor.
'Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın unutulmayan yapımlarında rol alan Öztan, İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.
"BÜYÜK RAHATSIZLIKLAR GEÇİRDİM"
Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım." demişti.
"BÜYÜK PARALAR KAZANMADIM"
Geçtiğimiz yıllarda bir röportaj veren Bahar Öztan, "Yeşilçam'da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhalde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hala insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hala seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı. Bizim dönemimizde oyunculuktan ziyade sahne hayatından daha çok para kazanılıyordu. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım" ifadelerini kullanmıştı.
BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Öztan'ın ekranlarla ilk tanışması, bir şampuan reklamıyla gerçekleşti. Sonrasında birçok reklam, dizi ve film projesinde boy gösteren Öztan, şöhretin ilk yıllarında 'Gamzeli Güzel' olarak anılmaya başlandı.
Yapımcıların dikkatini çeken Öztan, ilk filmi olan Şaşkın Milyoner'le sinemaya adım attı ve güzel oyuncuya, birçok kapı aralandı.
Ticaretle de ilgilenen Öztan, 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta otel işletmeye başladı.
BAHAR ÖZTAN'IN YER ALDIĞI PROJELER
Afili Aşk - 2019
Görgüsüzler – 2008
Aşk Kapıyı Çalınca – 2007
Yalvarış – 2000
Günbatımı – 1991
Kiralık Anne – 1990
Sonsuz Kaçış – 1990
Sabahın İlk Işıkları – 1989
Serseri Aşıklar – 1989
Yarın Bir Başka Gündür – 1989
Hedef – 1989
Serçeler Göç Etmez – 1988
Kıbrıs'ta Vuruşanlar – 1988
Sapık Kadın – 1988
Severek Öldüler – 1987
Gençlik Yılları – 1987
Homoti – 1987
Vahşiler – 1987
Umutların Ötesi – 1987
Babamız Eğleniyor – 1987
Kaderim – 1987
Mazideki Kadın – 1986
Sevdan Öldürdü Beni – 1986
Ağlama – 1986
Ava Giden Avlanır – 1986
Hasretim – 1986
Manyak – 1986
Namus Sözü – 1986
Mahküm – 1985
Bu Ne Sevgi – 1985
Melek Yüzlüm – 1985
Bin Defa Ölürüm – 1985
Domdom Kurşunu – 1985
Fakir Milyoner – 1985
Kaplanlar – 1985
Son Darbe – 1985
Kanun Adamı – 1985
Mahküm - 1985
Darbe – 1984
Ortadirek Şaban – 1984
Deli Fişek – 1984
Futboliye – 1983
Bedel – 1983
Dostlar Sağolsun – 1983
Aptal Kahraman - 1983
Gül Ağacı – 1983
İkimiz de Sevdik – 1983
Yıldızlar da Kayar – 1983
Küçük Ağa – 1983
Ağlayan Gülmedi mi? – 1982
Bizim Mahalle – 1982
Mahküm - 1982
Dört Yanım Cehennem – 1982
Sevenler Ölmez – 1982
Doktor Civanım – 1982
Kırmızı Kelebek – 1982
Çırılçıplak – 1981
Kanlı Nigar – 1981
Aşk Dediğin Laftır - 1981
Sönmüş Ocak – 1980
Şaşkın Milyoner – 1979
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