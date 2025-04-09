Kahvaltı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel, kendisini savundu: Sanki kurbağa bacağı yedim! - Son Dakika
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Kahvaltı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel, kendisini savundu: Sanki kurbağa bacağı yedim!

Kahvaltı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel, kendisini savundu: Sanki kurbağa bacağı yedim!

Geçtiğimiz günlerde sade kahvaltı tabağıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sunucu Çağla Şıkel, gelen eleştiriler üzerine açıklama yapma gereği duydu. Birkaç parça çiğ kuruyemiş ve beş vitamin hapından oluşan tabağının ardından eleştirilen Şıkel, ''Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı'' diyerek kendisine yöneltilen olumsuz yorumlara yanıt verdi.

09.04.2025 10:39
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2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu Uzay'ın doğum gününden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 46 yaşındaki ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde ise kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti.

Kahvaltı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel, kendisini savundu: Sanki kurbağa bacağı yedim!

Paylaşımda yer alan tabağın içeriği ise oldukça basitti: Birkaç parça çiğ kuruyemiş ve beş adet vitamin hapı. Ancak bu "sade" kahvaltı, pek çok takipçi tarafından eleştirildi. Eleştirilerin ardından Çağla Şıkel, bir açıklama yapma gereği duydu.

Kahvaltı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel, kendisini savundu: Sanki kurbağa bacağı yedim!

Milliyet'in haberine göre, eleştirilen kahvaltı tabağına yanıt veren Çağla Şıkel, "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Bir önceki akşam çok geç saatte yemek yemek zorunda kalmıştım. Öyle zamanlarda sabah aç uyanmazsın. Benim öyle günlerde kuruyemişle öğün geçirdiğim oluyor. Yaşım gereği de vitamin alıyorum. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Bazı günler hiç kahvaltı etmeyen, 16 saat aç kalan insanlar var" dedi.

Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kahvaltı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel, kendisini savundu: Sanki kurbağa bacağı yedim! - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mahir Kale:
    saray mutfağına alıştı görgüsüz süslümanlar ondan garip geldi çağla hanımınki 4 7 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    eskiden tost yiyodun 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kahvaltı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel, kendisini savundu: Sanki kurbağa bacağı yedim! - Son Dakika
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