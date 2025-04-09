Kahvaltı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel, kendisini savundu: Sanki kurbağa bacağı yedim!

2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu Uzay'ın doğum gününden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 46 yaşındaki ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde ise kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti.

Paylaşımda yer alan tabağın içeriği ise oldukça basitti: Birkaç parça çiğ kuruyemiş ve beş adet vitamin hapı. Ancak bu "sade" kahvaltı, pek çok takipçi tarafından eleştirildi. Eleştirilerin ardından Çağla Şıkel, bir açıklama yapma gereği duydu.

Milliyet'in haberine göre, eleştirilen kahvaltı tabağına yanıt veren Çağla Şıkel, "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Bir önceki akşam çok geç saatte yemek yemek zorunda kalmıştım. Öyle zamanlarda sabah aç uyanmazsın. Benim öyle günlerde kuruyemişle öğün geçirdiğim oluyor. Yaşım gereği de vitamin alıyorum. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Bazı günler hiç kahvaltı etmeyen, 16 saat aç kalan insanlar var" dedi.