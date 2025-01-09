Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye özel izinli doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye özel izinli doğum günü sürprizi

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Uzun süredir kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli, hastaneden özel izin alarak dostlarının kendisi için hazırladığı doğum günü partisine katıldı.

09.01.2025 11:10
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Ünlü oryantal Tanyeli, hastaneden özel izin alarak dostlarının kendisi için hazırladığı özel doğum günü partisinde doyasıya eğlendi.

Doğum günü partisi öncesi Samet Aday'ın sorularını yanıtlayan Tanyeli, çıkışta hastaneye döneceğini söyledi. Sürpriz nedeniyle oldukça neşeli olan oryantal, sağlık durumu ile alakalı "İyi olacak inşallah, iyi diyelim iyi olsun" dedi.

Doğum günü pastasını üfleyip dilek dileyen ünlü isim, dostlarına bu organizasyon için teşekkür etti.

Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye özel izinli doğum günü sürprizi

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Tanyeli'yi doğum gününde Zara, Saba Tümer, Yonca Evcimik ve Fatih Ürek gibi isimler yalnız bırakmazken, eğlenceli müzikler eşliğinde dans ederek moral depoladılar.

Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye özel izinli doğum günü sürprizi
Kanser tedavisi gören Tanyeli\'ye özel izinli doğum günü sürprizi

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Son Dakika Magazin Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye özel izinli doğum günü sürprizi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Tanyeli ye Sahip Çıkın ölümlü dünya 15 3 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Allah acil şifalar versin Değerli ve saygı değer bir sanatçımız 7 3 Yanıtla
  • aragorn:
    acil şifalar olsun inşallah 8 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye özel izinli doğum günü sürprizi - Son Dakika
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