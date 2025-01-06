Kanserle mücadele eden Tanyeli'den ameliyat paylaşımı - Son Dakika
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Kanserle mücadele eden Tanyeli'den ameliyat paylaşımı

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Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, yeni bir ameliyat olacağını duyurdu. Sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Tanyeli, neşeli haliyle dikkat çekti.

06.01.2025 14:46  Güncelleme: 15:01
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Tanyeli geçen yıl sağlık sorunları nedeniyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu öğrenen Tanyeli, kemoterapi tedavisine başlamıştı.

51 yaşındaki oryantal kanseri yeneceğini söyleyerek herkesten dua istemişti.

"Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" diyen Tanyeli, Küba'ya gitmeye karar vermişti.

Küba'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Tanyeli, sık sık sağlık durumu hakkında açıklama yaparak sevenlerini bilgilendiriyor.

Ünlü isim, hastaneden yeni bir paylaşım yaptı. Sedyeden attığı video ile yeni bir ameliyata gireceğini duyuran Tanyeli şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef demiyoruz, çok şanslıyız. Küçük bir operasyona giriyorum. Her şey düzeliyor ve çıkıyorum Allah'ın izniyle. Seviyorum sizi... Hayatım hastaneyle ev arasında mekik dokuyarak geçiyor halbuki yarın doğum günüm. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın."

Kanserle mücadele eden Tanyeli\'den ameliyat paylaşımı

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Son Dakika Magazin Kanserle mücadele eden Tanyeli'den ameliyat paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fırat Helvacı:
    Çok gecmis olsun, ayni dertten muzdarip biri olarak dualarimiz sizinle. 23 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Geçmiş olsun Allah yardımcınız olsun Allah şifalar versin 10 0 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Kanserler içerisinde en zor kanser türlerinden birisi, Allah yar ve yardımcısı olsun. Rabbim kimseyi sağlıkla sinamasin 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    acil şifalar 5 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    çek artik gunahlarinin cezasini.insanlari gunaha soktunuz o kadar. 0 1 Yanıtla
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