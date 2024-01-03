 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı

Kim Kardashian ile evliliğini bitirdikten sonra Bianca Censori ile evlenen Kanye West, eşinin müstehcen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Kanye West, eşi Bianca Censori\'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı
03.01.2024 - 08:57,  Güncelleme: 09:02
Abone Ol

Kim Kardashian ile evliliğini bitirdikten sonra Bianca Censori ile evlenen Kanye West, paylaşımları, açıklamaları ve giyim tarzıyla adından söz etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde müstehcen kıyafetlerinden dolayı tepki çeken Censori, bu sefer de yarı çıplak pozlar verdi. Kanye West de eşinin pozlarını milyonlarca takipçisinin beğenisine sundu.

Kanye West'in eşi sadece göğüs ve bikini bölgesinde özel yerlerini kapattığı iç çamaşırlar tercih ederek peş peşe pozlar verdi. West de eşinin müstehcen pozlarını18,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayarak "Bu yıl pantolon yok" notunu yazdı.

Kanye West, eşi Bianca Censori'nin müstehcen pozlarını yayınladı
Kanye West, eşi Bianca Censori'nin müstehcen pozlarını yayınladı
Kanye West, eşi Bianca Censori'nin müstehcen pozlarını yayınladı
YORUMLAR

Kim Kardashian, Kanye West, Instagram, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı - Son Dakika


10:05
Enflasyon rakamlarına göre SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranı yüzde 37,5, memurların ise yüzde 46,5 oldu Enflasyon rakamlarına göre SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranı yüzde 37,5, memurların ise yüzde 46,5 oldu
09:58
Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu
09:37
18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı
08:57
Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı
08:11
Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı
08:09
Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
07:47
Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi
02:53
İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı

Son Dakika
10:05 Enflasyon rakamlarına göre SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranı yüzde 37,5, memurların ise yüzde 46,5 oldu
09:58 Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu
09:37 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı
08:57 Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı
08:11 Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı
08:09 Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
07:47 Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi
02:53 İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı
00:21 ABD'den İsrailli Bakan'a "Sorumsuz ve kışkırtıcı" suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi
00:07 Salih el-Aruri suikastının ardından Hamas, İsrail'e meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 10:15:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement