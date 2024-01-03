Kanye West, eşi Bianca Censori\'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı

Kim Kardashian ile evliliğini bitirdikten sonra Bianca Censori ile evlenen Kanye West, paylaşımları, açıklamaları ve giyim tarzıyla adından söz etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde müstehcen kıyafetlerinden dolayı tepki çeken Censori, bu sefer de yarı çıplak pozlar verdi. Kanye West de eşinin pozlarını milyonlarca takipçisinin beğenisine sundu.

Kanye West'in eşi sadece göğüs ve bikini bölgesinde özel yerlerini kapattığı iç çamaşırlar tercih ederek peş peşe pozlar verdi. West de eşinin müstehcen pozlarını18,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayarak "Bu yıl pantolon yok" notunu yazdı.