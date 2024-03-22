Kanye West\'in Eşi Bianca Censori, Oto Galerisinde Göğüslerini Sergiledi

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KANYE West'in eşi Bianca Censori, kocasıyla birlikte yeni bir araç almak için gittikleri oto galerisinde dikkat çekici bir şekilde kendisini gösterdi.

Mimarlık tasarımcısı olan Censori, 46 yaşındaki Kanye ile birlikte bir araba bayisinde dolaşırken, vücudunu saran şeffaf, ten rengi bir tulum giyerek göğüslerini sergiledi.

29 yaşındaki Bianca, uzun kollu, şeffaf tulumunu küçük ten rengi şortlarla kombinleyerek şık bir görünüm elde etti.

Tulumunun derin dekolteli olması, Kanye'nin eşinin göğüslerini bir kez daha sergilemesine izin verirken, yüksek belli şortlar ise ince bacaklarını daha da ortaya çıkardı.

Ancak Bianca, tipik görünümünde tek olan kişi değildi, çünkü rapçi, baştan aşağıya siyah kıyafetlerle dikkat çekiyordu.

West, siyah botlarla eşleştirdiği büyük bedenli bir fermuarlı hoodie ve uyumlu pantolon giyerek tarzını tamamladı.

İkili, farklı araçları inceledikleri sırada, 120.000 dolarlık bir Porsche 992 Carrera da dahil olmak üzere çeşitli modelleri incelerken görüldü.

Galeride belki de yeni bir araç alımı için bazı belgeleri imzalayan çiftin, bir video kaydında Bianca'nın kocasının kucağında oturduğu ve göğsüne yaslandığı, hatta bir noktada boynunun arkasına elini koyduğu görüldü.

Bazı galeri çalışanlarının yüz ifadesi, Bianca'nın açık kıyafetle Kanye'nin kucağına oturmasından rahatsız olduklarını açıkça yansıtıyordu.