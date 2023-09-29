Kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Dilan Polat'ın hesabı hacklendi

Dünya çapında birçok güzellik merkezleri bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çifti günlerdir vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiasıyla gündemde düşmüyor. Haklarındaki iddiaları yalanlayan çiftten Dilan Polat'ın dün Instagram hesabı hacklendi.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR

5 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı gösterişli paylaşımlarla gündemden düşmeyen Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda eşinin kendisine uçak aldığı iddiasıyla konuşulmaya başlandı. Uçağı satın almadıklarını sadece kiraladıklarını söyleyen çift hakkında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiası ortaya atıldı. Haklarındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak her türlü denetime açık olduklarını söyleyen çiftten Dilan Polat dün milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı hacklendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hesabını kapanan Polat, kısa sürede sosyal medyada gündem olunca eşinden açıklama gecikmedi. Hastaneye kaldırılan eşiyle bir fotoğrafını paylaşan Engin Polat, "Kan değerleri düşmediği için bir süre hastanede takip edilmesi gerekecek. Seni çok seviyorum ama yine iyi olacak. Dualarınız bizimle olsun" dedi.

"PARA VERMEDİM DİYE HESABIMI KAPATTILAR, ALLAH BELANIZI VERSİN"

Yedek Instagram hesabından hasta yatağından bir video yayınlayan Dilan Polat, hesabının başkaları tarafından kapatıldığını söyleyerek "Benim de artık konuşma vaktim var. Haraç kesmek isteyenler, hakkında kötü haberler yaparım tekerlekli sandalye adı altında benden 500-600 bin TL para isteyenler... Vermedim diye sürekli hakaret edenler, hakkımda karalama kampanyası yapanlar en sonunda hesabımı da kapatmışlar. Etkileşim için bana iftira atan kişiler 3-4 gün önce benden yardım istiyordu. Nelerle karşı karşıyayım susuyorum. Ben de bir insan evladıyım. Para verip kimseyi susturmadığım için bugün bunlarla karşılaşıyorum. Hepsine dava açtık. Allah sizin belanızı versin" dedi.