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Karantinada aşk paylaşımı - Son Dakika

Karantinada aşk paylaşımı

02.11.2021 23:27
Karantinada aşk paylaşımı

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, karantinada bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi DJ Artz ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal medyada koronavirüse yakalandığını açıklayan Farah Zeynep Abdullah, karantinada aşk paylaşmı yaptı. 'Bergen' filminin setine ara vermek zorunda kalan oyuncu, bir süredir birlikte olduğu müzisyen DJ Artz ile çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı. Abdullah'ın Artz ile öpüştüğü kareye Aleyna Tilki'nin, 'Sen Olsan Bari' şarkısındaki, "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" sözlerini yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan oyuncu, aynı zamanda hayranlarından gelen soruları da yanıtladı.

Bir takipçisinin, "Bende karantinadayım nasıl geçiyor? Şükür ben üç günde düzeldim" sorusuna, "Geçmiş olsun, ben de açıkcası düzeldim diyorum diyorum ama sonra hiç öyle olmadığımı görüyorum. Olsun çok şükür az kaldı gibi" cevabını verdi.

Karantinada aşk paylaşımı
Karantinada aşk paylaşımı
Karantinada aşk paylaşımı

Farah Zeynep Abdullah, Instagram, Bergen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Karantinada aşk paylaşımı - Son Dakika Magazin


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