Karantinada aşk paylaşımı

Sosyal medyada koronavirüse yakalandığını açıklayan Farah Zeynep Abdullah, karantinada aşk paylaşmı yaptı. 'Bergen' filminin setine ara vermek zorunda kalan oyuncu, bir süredir birlikte olduğu müzisyen DJ Artz ile çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı. Abdullah'ın Artz ile öpüştüğü kareye Aleyna Tilki'nin, 'Sen Olsan Bari' şarkısındaki, "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" sözlerini yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan oyuncu, aynı zamanda hayranlarından gelen soruları da yanıtladı.

Bir takipçisinin, "Bende karantinadayım nasıl geçiyor? Şükür ben üç günde düzeldim" sorusuna, "Geçmiş olsun, ben de açıkcası düzeldim diyorum diyorum ama sonra hiç öyle olmadığımı görüyorum. Olsun çok şükür az kaldı gibi" cevabını verdi.