Karda piknik keyfi

Denizli ve Muğla'da yaşayan yüzlerce kişi, son 10 yılın en yoğun yağışının ardından beyaz örtüyle kapanan Tuzlabeli Geçidi'nde kar üstünde piknik keyfi yaşadı.

Denizli'nin Çameli ilçesi ile Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan 1500 rakımlı Tuzlabeli Geçidi, son yılların en şiddetli kar yağışından nasibini aldı. Yaklaşık 1 aydır karla kaplı olan geçit, kar özlemi çekenlerin de tercih noktası oldu. Kar üstünde ateşlerini yakıp piknik yapan vatandaşlar, kardan adam yapıp kartopu oynamanın sevincini yaşadı. Yoğun bir kar görebilmek için kilometrelerce uzaklıktan Tuzlabeli Geçidi'ne gelen onlarca araç, 8 kilometrelik güzergahı boyunca sıra oluşturdu. Karda piknik yapıp hem temiz havanın tadını çıkaran hem de de doyasıya eğlenenler, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kar görebilmek için kilometrelerce yol kat ederek Muğla'nın Ortaca ilçesinden Denizli'ye gelen Bayram Tokdemir, "Uzun süre sonra ilk defa kar görüyoruz. Ortacalılar olarak Çameli ilçesine yağan karın soğuğunu hissediyorduk, bugün de gelip görelim istedik. Kartopu oynamak, kardan adam yapmak ve çocuklarımıza bu heyecanı yaşatmak için 120 kilometre öteden geldik. Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Köyceğiz'deki her çocuk, kara özlem duyuyor. Bizde büyükler olarak karı seviyoruz. Çameli TuzlaBeli'nde 1500 metrelik rakamdayız. Şu an kartpostallık görüntüler var, herkesin gelip bu manzarayı görmesini isteriz" diye konuştu. - DENİZLİ