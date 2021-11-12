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Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan flaş itiraf! İlk kez açıkladı - Son Dakika

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan flaş itiraf! İlk kez açıkladı

12.11.2021 17:29
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan flaş itiraf! İlk kez açıkladı

Geçtiğimiz yaz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, aylar süren suskunluğunu bozdu. Magazin Masası'na konuşan Alişan, yaptığı itirafla dikkat çekti. İşte detaylar...

4 ay önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı Covid-19 nedeniyle kaybeden Alişan, acı kaybının ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi.

Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden Alişan "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." dedi. Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.

Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan hala gülmekten çekindiğini de dile getirdi."Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım." dedi.

Ayrıca yayınlanan single çalışması "Tükeneceğiz"e de değinen Alişan, ilk kez bir Sezen Aksu şarkısı seslendirdiğini ve usta sanatçı Sezen Aksu'nun, şarkının Alişan versiyonunu çok beğendiğini söyledi.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan flaş itiraf! İlk kez açıkladı
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan flaş itiraf! İlk kez açıkladı
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan flaş itiraf! İlk kez açıkladı
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan flaş itiraf! İlk kez açıkladı

Selçuk Tektaş, Koronavirüs, Sezen Aksu, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan flaş itiraf! İlk kez açıkladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan flaş itiraf! İlk kez açıkladı - Son Dakika
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