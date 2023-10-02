Kardeşinin gözaltındaki kelepçeli halini unutamadığını söyleyen Dilan Polat, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Kardeşinin gözaltındaki kelepçeli halini unutamadığını söyleyen Dilan Polat, gözyaşlarına boğuldu

Son Güncelleme: 02.10.2023 16:39

Dilan Polat'ın uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiği için gözaltına alınan kardeşi Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşinin emniyetteki kelepçeli halini hafızasından silemediğini söyleyen Dilan Polat, hüngür hüngür ağladı.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, yıllar önce yaptığı "Kokain içiyorum" itirafından dolayı gözaltına alındı. Evinde birçok uyuşturucu madde bulunan Doğu, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşinin emniyetteki kelepçeli halini unutamadığını söyleye Dilan Polat, gözyaşlarına hakim olamadı.

"HAYATIM BOYUNCA KUL HAKKI YEMEDİM"

Instagram hesabından takipçilerine içini döken Dilan Polat, "Hayatım boyunca kimseye yargısız infaz yapmadım ve hiç kul hakkına girmedim. İçim de bu yüzden çok rahat. Dün tırnaklarımda ellerimin içini çizmişim hep. Hep rabbim zorlaştırma, kolaylaştır dedim. İnsanları yargılamak, düşene de bir tane ben vurayım demek doğru değil. Biz düşmedik zaten. Ben artık bu konular hakkında konuşmak istemiyorum. Kul hakkı yemediğime ve kimseyi yargılayarak kıskanmadığıma o kadar eminim ki. Çok şey hakkında çok şey konuşmak istiyorum ama artık konuşamam" dedi.

Kardeşinin gözaltındaki kelepçeli halini unutamadığını söyleyen Dilan Polat, gözyaşlarına boğuldu

"SILA'NIN KELEPÇELİ GÖRÜNTÜSÜNÜ UNUTAMIYORUM"

Kardeşinin gözaltındaki kelepçeli halini unutamadığını söylerken gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, "Çocuklarımı 9 ay karnımda bekledim bu kadar sabırsızlık yoktu. Kardeşi çok başka bir şeymiş... Her karanlık günün arkasında çok büyük aydınlıklar olur biliyorum. Annemi kaybettiğimde bunu öğrenmiştim. Sıla'nın kelepçeli görüntüsünü unutamıyorum. Annemi unutamıyordum bir de bu yenisi eklendi. Unutabilir miyim acaba? Bir yeriniz kırıldığında sıcağıyla anlamıyor ve acı çekiyorsunuz ya sonra da çok birikiyor... Su içmek için kelepçeyi çıkardıklarında yanına yaklaşabildim. Kolundaki kelepçe izini gördüm. Koluna baktıkça o görüntü gözümün önünden gitmiyor. Kız kardeş ne kadar farklıymış arkadaşlar... Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

Kardeşinin gözaltındaki kelepçeli halini unutamadığını söyleyen Dilan Polat, gözyaşlarına boğuldu
Sıla Doğu

SILA DOĞU'YA NE OLDU?

3 yıl önce yaptığı canlı yayın sırasında "Kokain içiyorum" itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, görüntülerin yıllar sonra gündeme gelmesiyle önceki akşam gözaltına alındı. Emniyete götürülen Sıla Doğu'nun evine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sıla Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kardeşinin gözaltındaki kelepçeli halini unutamadığını söyleyen Dilan Polat, gözyaşlarına boğuldu
Kardeşinin gözaltındaki kelepçeli halini unutamadığını söyleyen Dilan Polat, gözyaşlarına boğuldu
Uyuşturucu itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı Gözaltına alınan Sıla Doğu böyle emniyete götürüldü

Dilan Polat, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kardeşinin gözaltındaki kelepçeli halini unutamadığını söyleyen Dilan Polat, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
18:23 Bir kişinin ismini veren Erik ten Hag, Galatasaray'ı nasıl durduracağını anlattı
17:48 Batuhan Karadeniz'den Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçıyla ilgili dikkat çeken yorumlar
17:48 Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini veriyor! S&P'den dikkat çeken Türkiye raporu
17:35 Yücel Coşkun bizzat kendi duyurdu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atandım
17:06 Hindistan'da 3 kız kardeş, ebeveynleri tarafından öldürüldü
16:56 Karar verildi! Fenerbahçe, Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
16:57 Deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti
16:53 Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti
16:29 Hakim Ziyech'in adı listeye yazılmadı! İşte Galatasaray'ın Manchester United kadrosu
16:22 Fitch'ten dikkat çeken karar! Muğla Büyüşehir Belediyesi'nin kredi notu 7. kez en yüksek seviyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 18:38:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kardeşinin gözaltındaki kelepçeli halini unutamadığını söyleyen Dilan Polat, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement