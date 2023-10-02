Kardeşinin gözaltındaki kelepçeli halini unutamadığını söyleyen Dilan Polat, gözyaşlarına boğuldu

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, yıllar önce yaptığı "Kokain içiyorum" itirafından dolayı gözaltına alındı. Evinde birçok uyuşturucu madde bulunan Doğu, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşinin emniyetteki kelepçeli halini unutamadığını söyleye Dilan Polat, gözyaşlarına hakim olamadı.

"HAYATIM BOYUNCA KUL HAKKI YEMEDİM"

Instagram hesabından takipçilerine içini döken Dilan Polat, "Hayatım boyunca kimseye yargısız infaz yapmadım ve hiç kul hakkına girmedim. İçim de bu yüzden çok rahat. Dün tırnaklarımda ellerimin içini çizmişim hep. Hep rabbim zorlaştırma, kolaylaştır dedim. İnsanları yargılamak, düşene de bir tane ben vurayım demek doğru değil. Biz düşmedik zaten. Ben artık bu konular hakkında konuşmak istemiyorum. Kul hakkı yemediğime ve kimseyi yargılayarak kıskanmadığıma o kadar eminim ki. Çok şey hakkında çok şey konuşmak istiyorum ama artık konuşamam" dedi.

"SILA'NIN KELEPÇELİ GÖRÜNTÜSÜNÜ UNUTAMIYORUM"

Kardeşinin gözaltındaki kelepçeli halini unutamadığını söylerken gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, "Çocuklarımı 9 ay karnımda bekledim bu kadar sabırsızlık yoktu. Kardeşi çok başka bir şeymiş... Her karanlık günün arkasında çok büyük aydınlıklar olur biliyorum. Annemi kaybettiğimde bunu öğrenmiştim. Sıla'nın kelepçeli görüntüsünü unutamıyorum. Annemi unutamıyordum bir de bu yenisi eklendi. Unutabilir miyim acaba? Bir yeriniz kırıldığında sıcağıyla anlamıyor ve acı çekiyorsunuz ya sonra da çok birikiyor... Su içmek için kelepçeyi çıkardıklarında yanına yaklaşabildim. Kolundaki kelepçe izini gördüm. Koluna baktıkça o görüntü gözümün önünden gitmiyor. Kız kardeş ne kadar farklıymış arkadaşlar... Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

Sıla Doğu

SILA DOĞU'YA NE OLDU?

3 yıl önce yaptığı canlı yayın sırasında "Kokain içiyorum" itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, görüntülerin yıllar sonra gündeme gelmesiyle önceki akşam gözaltına alındı. Emniyete götürülen Sıla Doğu'nun evine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sıla Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.