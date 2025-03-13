Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı! Özcan Deniz\'e bir şok daha

Özcan Deniz, son olarak Sarıyer'deki villasına yaptığı kaçak eklemeler nedeniyle savcılığa ifade vermişti. Şimdi ise Maliye Bakanlığı'nın takibine alındı. Ercan Deniz, Özcan'ın her ay oynadığı diziden 2 milyon 250 bin lira kazandığını ve aylık kredi kartı harcamalarının bile detaylarını ifşa etti. Bu gelişmelerin ardından Vergi Denetim Kurulu, Özcan Deniz hakkında derinlemesine bir inceleme başlattı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun bir süredir ailesiyle yaşadığı gerilimlerle gündemde. Özellikle geçmişte iş yaptığı kardeşi Ercan Deniz ile olan kırgınlıkları dikkat çekiyor. Ercan Deniz, Özcan'ın mali durumu hakkında şok edici açıklamalarda bulunarak, kardeşinin kazançlarını ve ödediği vergileri tek tek açıklamıştı. Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'ın haberine göre, bu açıklamalar sonrasında Özcan Deniz hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından bir inceleme başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İddialara göre, sanatçı Özcan Deniz, Sarıyer'de bulunan üç taşınmazın tapusunu abisi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirmişti. Daha sonra bu mülkleri kendi adına kaydettirmek isteyen sanatçı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tapu iptali ve tescil davası açtı.

Oturduğu evde ruhsata aykırı yapıların tespiti nedeniyle savcılğa ifade vermeye giden Özcan Deniz, ardından bir açıklama yapmıştı. İnşaat sahibinin kendisi olmadığını söyleyen Özcan Deniz, 'Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı' şeklinde konuşmuştu.

Özcan Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlatarak, "Belediyeye 13 Ocak'ta başvurdum. İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. 'Belediye 14 Ocak'ta yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş" dedi. İnşaatın 1,5- 2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldüğünü, bu süreçte hiçbir davanın söz konusu olmadığını savunan Deniz, "Şu an vay sen misin yasal yollara başvuran muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım" ifadelerini kullanmıştı.