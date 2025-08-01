Kate Hudson'dan yaz pozu: Biraz nefes almak iyi geldi

Hollywood yıldızı Kate Hudson, sosyal medya hesabından paylaştığı güneşli tatil karesiyle hem fit görüntüsü hem de doğal güzelliğiyle dikkat çekti. "Gelinin Savaşı" (Bride Wars) filmiyle tanınan oyuncu, üç çocuk annesi olmasına rağmen formuyla beğeni topladı.

BEYAZ BİKİNİSİYLE DOĞALLIĞINI KONUŞTURDU

Hudson, Instagram'daki 18.5 milyon takipçisiyle paylaştığı gönderide, şezlongda güneşin tadını çıkarırken çekilmiş bir kareye yer verdi. Beyaz bikini üzerine açık beyaz bir gömlek ve krem rengi pantolon tercih eden oyuncu, elinde serinletici içeceğiyle objektif karşısına geçti. Saçlarını at kuyruğu şeklinde toplayan Hudson, güneşe doğru başını çevirmiş, gözleri kapalı ve yüzünde huzurlu bir tebessüm vardı.

"Yaz aşkı… Nihayet biraz durup yeniden nefes almak harika hissettiriyor," notunu düşen ünlü isim, yazdan kareler paylaşmayı da ihmal etmedi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranlarından da övgü dolu yorumlar geldi. Bir takipçisi "En tatlı halin bu!" derken, bir diğeri "Hayatımda gördüğüm en güzel gülümseme" yorumunu yaptı.