Çocuktan Al Haberi Yarışmasının Yıldızı 'Çitos Efe' Büyüdü! - Son Dakika
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Çocuktan Al Haberi Yarışmasının Yıldızı 'Çitos Efe' Büyüdü!

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'Çocuktan Al Haberi' programında sempatik halleri, şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile tüm dikkatleri üzerine çeken Efe Koçyiğit büyüdü, bambaşka biri oldu. Koçyiğit'in son halini görenler ''Acilen zayıflamalı'' yorumunu yaptı.

13.05.2024 16:03  Güncelleme: 09:20
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Türkiye'nin "Çitos Efe" olarak tanıdığı ve çok konuştuğu Efe Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündem oldu. "Testo Taylan" lakaplı sosyal medya fenomeni, Efe'nin evine giderek ziyaret etti ve bir sohbet gerçekleştirdi.

"Çocuktan Al Haberi" yarışmasında birbirinden sevimli çocuklar kendilerine sorulan sorulara tam bir doğallık içinde verdikleri yanıtlar ile izleyiciyi kimi zaman şaşırtırken kimi zaman ise kahkahalara boğuyordu. O programın yıldız isimlerinden birisi de hiç kuşkusuz "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit olmuştu.

Katıldığı yarışma ile ünlenen Çitos Efe'nin son hali! Her gören aynı yorumu yapıyor

FENOMEN YOUTUBER'DAN EFE'YE ZİYARET

Erzurum şivesiyle konuşan ve sorulan sorulara verdiği cevaplarla ünlenen Efe'nin, dans ettiği anlarda büyük beğeni toplamıştı. O görüntülerin üzerinden uzun yıllar geçti. Efe, çoğu kişi tarafından unutulsa da sosyal medya fenomeni Testo Taylan, Efe'nin evine bir ziyaret gerçekleştirerek onu tekrar gündeme getirdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Çitos Efe'nin son görüntüsüne "Aşırı kilo almış çocuk", "Sağlığı için zayıflamalı", "Halen çok tatlı", "Çocuk değişmemiş", "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı.

İşte Çitos Efe'nin son hali;

Katıldığı yarışma ile ünlenen Çitos Efe'nin son hali! Her gören aynı yorumu yapıyor

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Son Dakika Magazin Çocuktan Al Haberi Yarışmasının Yıldızı 'Çitos Efe' Büyüdü! - Son Dakika

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