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Kaza sonrası acil ameliyata alınan Metin Uca'dan sevindiren gelişme: Hafta sonu normal odaya alınabilir - Son Dakika

Kaza sonrası acil ameliyata alınan Metin Uca'dan sevindiren gelişme: Hafta sonu normal odaya alınabilir

08.11.2023 14:25  - Güncelleme: 15:03

Direksiyon başında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı kaza yapan ve hastanede yapılan kontrollerde boyun şah damarının tıkanık olduğu anlaşılan Metin Uca, apar topar ameliyata alındı. Ameliyat sonrası kritik 24 saati atlatan Uca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan menajeri, "Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor. Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek" dedi.

Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yaptı. Kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılan Uca, apar topar ameliyat oldu. Kritik 24 saati atlatan sanatçı, hafta sonu normal servise alınarak tedavisine devam edilecek.

"NORMAL SERVİSE ALINABİLİR AMA YOĞUN BAKIMDA OLDUĞU GİBİ TEDAVİ OLACAK"

Operasyon sonrası kritik 24 saat atlatan Metin Uca'nın menajeri sanatçının sağlık durumuyla ilgili, "Kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor. Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek. Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum. Her görüşmeye girdiğimde sizlerden gelen iyi dilekleri iletiyorum" dedi.

Kaza sonrası acil ameliyata alınan Metin Uca'dan sevindiren gelişme: Hafta sonu normal odaya alınabilir
Kaza sonrası acil ameliyata alınan Metin Uca'dan sevindiren gelişme: Hafta sonu normal odaya alınabilir
Kaza sonrası acil ameliyata alınan Metin Uca'dan sevindiren gelişme: Hafta sonu normal odaya alınabilir
Kaza sonrası acil ameliyata alınan Metin Uca'dan sevindiren gelişme: Hafta sonu normal odaya alınabilir
Kaza sonrası acil ameliyata alınan Metin Uca'dan sevindiren gelişme: Hafta sonu normal odaya alınabilir

Metin Uca, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaza sonrası acil ameliyata alınan Metin Uca'dan sevindiren gelişme: Hafta sonu normal odaya alınabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza sonrası acil ameliyata alınan Metin Uca'dan sevindiren gelişme: Hafta sonu normal odaya alınabilir - Son Dakika
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