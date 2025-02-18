Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

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Sosyal medyada kendisini "hoca" olarak adlandıran Ebubekir Sıddık Kaya isimli bir şahsın Türk sinemasının sevilen simalarından Kemal Sunal ve Adile Naşit için ağır ifadeler kullanmıştı.

"ADİLE NAŞİT'İN..."

Adile Naşit'in mezarının açıldığını öne süren bu şahıs, "Mezarı bir açıyorlar nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit'in şu bacağı var ya ensesinden sokmuşlar ağzından çıkarmışlar" demişti.

KEMAL SUNAL'A "MASON" DEDİ

Adile Naşit'ten sonra Kemal Sunal'ı da "Mason" ilan eden şahıs, şu açıklamayı yapmıştı: "Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal'ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit'i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni..."

AİLELER HAREKETE GEÇTİ

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre; Kemal Sunal ve Adile Naşit'in aileleri, Türk sinemasının kalbinde özel bir yere sahip olan bu iki ismi hedef alan Ebubekir Sıddık Kaya isimli şahsa dava açmaya hazırlanıyor.