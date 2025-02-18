Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti - Son Dakika
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Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

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Kemal Sunal ve Adile Naşit'in aileleri, oyuncular hakkında ağır ithamlarda bulunan Ebubekir Sıddık Kaya isimli şahsa dava açacak.

18.02.2025 12:57
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Sosyal medyada kendisini "hoca" olarak adlandıran Ebubekir Sıddık Kaya isimli bir şahsın Türk sinemasının sevilen simalarından Kemal Sunal ve Adile Naşit için ağır ifadeler kullanmıştı.

"ADİLE NAŞİT'İN..."

Adile Naşit'in mezarının açıldığını öne süren bu şahıs, "Mezarı bir açıyorlar nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit'in şu bacağı var ya ensesinden sokmuşlar ağzından çıkarmışlar" demişti.

KEMAL SUNAL'A "MASON" DEDİ

Adile Naşit'ten sonra Kemal Sunal'ı da "Mason" ilan eden şahıs, şu açıklamayı yapmıştı: "Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal'ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit'i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni..."

AİLELER HAREKETE GEÇTİ

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre; Kemal Sunal ve Adile Naşit'in aileleri, Türk sinemasının kalbinde özel bir yere sahip olan bu iki ismi hedef alan Ebubekir Sıddık Kaya isimli şahsa dava açmaya hazırlanıyor.

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Kültür Sanat, Adile Naşit, Kemal Sunal, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Murat Sert:
    hoca dogru soyluyor.rahat birakin adami. 478 415 Yanıtla
  • osman şahin:
    SAHTE DİNCİ DİN TÜCARLARI 302 394 Yanıtla
  • sezai duran:
    Soytarı 334 310 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    MALUMUN İLANI OLMUŞ BEN BUNU ÖĞRENELİ 20 SENEDEN FAZLA OLMUŞTUR BİLMEYEN YOKTUR DİYORDUMKİ MALESEF VARMIŞ 478 60 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    umarım hakkettiği cezayı alır 272 218 Yanıtla
  • Emre Yalman:
    bu armuta inananacak milyonlarca dingil var 300 163 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    o.ç 214 182 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Gerçekler acıdır!!! 315 70 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    kime ne faydası oldu sırf İslam dinine zarar vermekten başka... 167 111 Yanıtla
  • Trabzon:
    YAHU HOCA BIRAK ÖLMÜŞLERİ BAŞKA ŞEYLER ANLAT OLAN OLMUŞ 125 140 Yanıtla
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