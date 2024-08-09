Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli - Son Dakika
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Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli

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Ekranların ilgiyle izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu değişikliği yaşandı. Yeni sezonda oyunculuğa yönelmek isteyen Kenan İmirzalıoğlu programı bıraktı. Yarışmanın sunuculuğunu ise Oktay Kaynarca üstlenecek.

09.08.2024 11:00  Güncelleme: 11:09
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Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Kenan Işık'ın sunumuyla popüler hale gelen Kim milyoner olmak İster'de yeni sezonda sunucu değişikliği yaşanacak.

İMİRZALIOĞLU'NUN YERİNE OKTAY KAYNARCA

5 Ekim 2019'dan bu yana sunucu koltuğunda oturan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonda oyunculuğa yönelmek istediğini belirterek yarışmaya veda etti. Yeni sezonda İmirzalıoğlu'nun yerine sunuculuğu Oktay Kaynarca üstlenecek.

"TÜRK HALKININ GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ BİR İSİM"

Gazeteci Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili yazdığı yazısında "Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor" ifadelerini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu, bir dijital platformda yayınlanacak 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisiyle görüşme yapıyordu. Oyuncunun başrol olacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ancak iddiaya göre, ünlü isim son anda vazgeçince yerine İbrahim Çelikkol geldi. Çelikkol'un 'Kemal' rolünü üstleneceği dizi ekim ayında sete çıkacak. Dizinin başrol kadın oyuncusu ise uluslararası projelerde rol alan Emine Meyrem olacak.

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster\'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli

Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ömer duman: oktay kaynarca 'Türkiyeli' paylaşımından sonra benim için bitmiştir 48 44 Yanıtla
  • Ankara null: kenan hap satisina dondu yani 4 42 Yanıtla
  • ferhat eser: Hayat bir sınavsa BEŞİKTAŞ yazar çıkarım 5 30 Yanıtla
  • Ramo: Kenanın yeri dolmaz 18 8 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Bize ne bize ne 9 16 Yanıtla
  • Ömer Tokmak: hadi bakalım 5 4 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Türkiyeli! Biri,yani sıradan biri 2 0 Yanıtla

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