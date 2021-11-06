Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı

Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Nihal Yalçın , kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Berker Güven ile Cihangir 'de sarmaş dolaş görüntülendi.

Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti

Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var