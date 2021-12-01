Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelen ünlü isim bikinili pozlarıyla olay yarattı

Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk'ten bikinili pozlar geldi. 44 yaşındaki avukat, Bermuda'nın başkenti Hamilton'da bikinili karelerini Instagram'dan yayınladı. Megastar Tarkan'ın eski sevgilisi Öztürk, kareye mavi kalp emojisi koydu.

Bir fotoğrafını da Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlayan avukatın düzgün fiziği dikkat çekti. Bilge Öztürk, kısa sürede sevenleri tarafından beğenilirken, hayranlarından övgü dolu mesajlar aldı. Avukat, son zamanlarda sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.