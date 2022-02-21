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Keremcem Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! O Sözleri Şok Etti - Son Dakika

Keremcem Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! O Sözleri Şok Etti

21.02.2022 23:44
Keremcem Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! O Sözleri Şok Etti

Şarkıcı Keremcem, önceki akşam esmer bir güzelle Arnavutköy'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Esmer güzel, Keremcem'in saçlarını okşayarak sevgi gösterisi yaptı. Keremcem'in mekanda yaptığı telefon görüşmesi ise şoke etti. İşte detaylar...

Şarkıcı Keremcem, önceki akşam ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle Arnavutköy'de bulunan bir mekanda objektiflere takıldı.

Keremcem ve sevgilisine daha sonra arkadaşları da katıldı.

ŞAŞIRTAN GÖRÜŞME

Keremcem bir ara masadan kalkarak, mekanda hararetli bir telefon konuşması yaptı.

"HAYATIMI MAHVETTİN!"

Ünlü oyuncu, "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Giderayak bunları yapmayacaktın" diyerek telefonu kapattı.

Oyuncunun bu hararetli konuşması akıllara eski aşkı İranlı Ghazaleh Bayat'ı getirdi.

KEREMCEM KİMDİR?

Keremcem kimdir, nereli, kaç yaşında; 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla Milas doğumlu Keremcem 44 yaşındadır. Asıl Adı Kerem Cem Dürük'dür. Keremcem, oyunculuk ve şarkıcılık yapmaktadır. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı.

2005'te "Eylül" adlı parça ile ilk albümünü çıkardı. Ancak asıl çıkışını "Ağlayalım Beraber" adlı şarkı ile yaptı. 2005'te oyunculuk dünyasına adım atan Keremcem "Kerem ile Aslı" dizisinde rol aldı. Ayrıca O Hayat Benim, Merhaba Hayat, Kavak Yelleri, Tövbeler Tövbesi, İki Yabancı, Keskin Bıçak, Elif, Avrupa Yakası ve Aşk Oyunu dizilerinde de oynadı.

Keremcem Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! O Sözleri Şok Etti
Keremcem Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! O Sözleri Şok Etti
Keremcem Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! O Sözleri Şok Etti
Keremcem Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! O Sözleri Şok Etti

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Keremcem Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! O Sözleri Şok Etti Keremcem Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! O Sözleri Şok Etti

Keremcem, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Keremcem Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! O Sözleri Şok Etti - Son Dakika Magazin


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