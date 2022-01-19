Kim Kardashian'ın kumsal fotoğrafları beğeni topladı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, ailesiyle çıktığı tatilde paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.

Önce denizin içinde poz veren Kim Kardashian, daha sonra kumsalda uzandığı kareleri yayınladı.

280 milyon takipçisi olduğu Instagram'da çektirdiği fotoğrafları paylaşan ünlü yıldız, yüz binlerce beğeni aldı.

Beyaz ve siyah bikini tercih eden Kim Kardashian, mesaj yağmurunu da tutuldu.

Binlerce mesaj alan ünlü yıldız, tatilde çektiği fotoğraf ve video'ları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. Kim Kardashian, Kanye West ile boşanma aşamasında...