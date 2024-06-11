Kim Kardashian, peynirli kek yemek için özel uçağı ile Paris'e uçtuğu için tepki topladı - Son Dakika
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Kim Kardashian, peynirli kek yemek için özel uçağı ile Paris'e uçtuğu için tepki topladı

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Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, hamileyken Paris'teki Hotel Costes'ten belirli bir cheesecake'i canı çektiği için özel jetiyle Paris'e uçtuğunu açıkladı. Paris'e vardığında tatlının kalmadığını öğrenen Kardashian, otelin özel düzenlemeler yaparak tatlıyı getirmesiyle gününü güzelleştirdiğini belirtti. Kim Kardashian'ın 150 milyon dolarlık özel jeti, daha önce sosyal medyada ve The Kardashians bölümlerinde gösterilmişti.

11.06.2024 10:19
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Hulu yıldızı, eski eşi Kanye West ile birlikte ilk çocukları North'a hamileyken bu uzun yolculuğu yaptığını itiraf etti. 2015 yılında Vogue'a verdiği röportajda, Paris'teki Hotel Costes'ten belirli bir cheesecake'i canı çektiğini anlattı.

43 yaşındaki Kim, peynirli keki pek sevmediğini ancak otelin peynirli keki "cennet" olarak nitelendirdiğini söyledi. Mesafeye rağmen, Kim bu "son keyfi" için özel jetini kullanarak Paris'e uçamaya karar verdi. Paris'e vardığında tatlının kalmadığını söylediklerinde, otel Kim için özel düzenlemeler yaptı.

"Paris'e vardığımda bana tatlının kalmadığını söylediler. 'Anlamıyorsunuz! Yarın ayrılıyorum!' dedim," diye devam etti. "Sanırım bir gece için uçtum ve onlar da 'Tamam, alacağız!' dediler ve tatlıyı getirdiler, bu gerçekten günümü güzelleştirdi."

Kim, özel jetini daha önce sosyal medyada ve The Kardashians bölümlerinde göstermişti. Kim'in tasarımına göre yapılan 150 milyon dolarlık uçakta krem kaşmir deri koltuklar, iki yatak ve iki banyo bulunuyor ve 10 misafir ağırlayabiliyor. Hayranlar, geçmişte zenginliğini göstermesi nedeniyle ünlüyü eleştirmişti, hatta dört çocuğu North, Saint, Chicago ve Psalm konusunda bile.

Kim Kardashian, peynirli kek yemek için özel uçağı ile Paris'e uçtuğu için tepki topladı
Kim Kardashian, peynirli kek yemek için özel uçağı ile Paris'e uçtuğu için tepki topladı
Kim Kardashian, peynirli kek yemek için özel uçağı ile Paris\'e uçtuğu için tepki topladı

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Son Dakika Magazin Kim Kardashian, peynirli kek yemek için özel uçağı ile Paris'e uçtuğu için tepki topladı - Son Dakika

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