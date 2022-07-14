Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar! Heyecanlanan yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturmaya çalıştı

ATV ekranlarının en uzun soluklu yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Halil Enes Kaya, stüdyoya girerken oldukça heyecanlı olunca koltukları karıştırdı.

YARIŞMACI KOLTUKLARI KARIŞTIRDI

Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı anons ederek stüdyoya davet etti. Yarışmacı stüdyoya girerken oturacağı koltukları karıştırdı ve ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturmaya çalıştı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Halil Enes Kaya'nın koltukları karıştırmasıyla ayakta kalan İmirzalıoğlu, "İstersen bir de böyle deneyelim" diyerek espri yaptı. Koltukları karıştırdığını fark eden yarışmacı ise hemen yerine oturarak durumu düzeltmeye çalıştı. İmirzalıoğlu'nun "Yarışmayı sunmaya niyetlendi" demesi üzerine konuşan genç yarışmacı, "Allah belki onu da nasip eder. Buraya gelmek nasip olduysa... Yerinizde gözüm yok sakın yanlış anlaşılmasın" dedi.