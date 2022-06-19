Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları - Son Dakika
Üye Girişi

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

19.06.2022 14:23
Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

Babalar Günü'nde ünlüler babalarının, bazı isimler de çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak duygusal mesajlar yayımladı. İşte ünlülerden Babalar Günü paylaşımları.

TARKAN

En kıymetlim, her şeyim, birtanecik kızım…

Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun?

Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun, ışığı seninle yeniden gördüğünü. Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum… Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum.

Dilerim ki babalığım senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur. Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım. Babalıkla hayatın gerçek anlamını öğrettiğin için sana teşekkür ederim.

YORUMLAR
500
Hakan Ural'dan şaşırtan Babalar Günü paylaşımı! Biyolojik babasını değil kendisini yetiştiren babasını andı Hakan Ural'dan şaşırtan Babalar Günü paylaşımı! Biyolojik babasını değil kendisini yetiştiren babasını andı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna adayanların gününü tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna adayanların gününü tebrik ediyorum

Babalar Günü, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları - Son Dakika


Son Dakika
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
14:03 Atatürklü Türk bayrağına saldıran şüpheliden açıklama: Psikolojik rahatsızlığım var, kötü niyetim yoktu, pişmanım
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:08 Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı erkekleri, sevgilisiyle gasp eden kadın tutuklandı
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 14:30:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement