Rekor Kıran Şarkının Hikayesinde Dram Çıktı

Son dönemdeki başarısıyla 'Düğünlerin Kraliçesi' ünvanını alan Tan, sahnelerde şarkısını söylerken çiftlerin mutluluğuna ortak olsa da kendi hayatında büyük bir dram yaşıyor.

HERKES DANS EDERKEN BENİM İÇİM YANIYOR

Müzik sektöründe hem eğlenceli hem de romantik şarkılara imza atan Tan, "Kına'nın melodisi eğlenceli olsa da sözleri çok duygusal. Şarkıyı söylerken çok etkileniyorum, beni bambaşka bir diyara götürüyor. Her seferinde kaybettiğim eşim aklıma geliyor, Herkes dans ederken benim içim yanıyor, gözyaşlarıma engel olamıyorum" diyerek şarkının hikayesini anlattı. 2016 yılında trafik kazasında eşini kaybeden ve o günden sonra kendini kızına ve işine adayan Tan, "Eşim öldükten sonra travma yaşadım. Kızımla çok zor günler geçirdik. Onun yokluğunu hep içimde hissediyorum. Kızımla her gece eşime dua etmeden uyumuyoruz. Bizimkisi çok büyük bir aşktı" diye konuştu.