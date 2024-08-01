Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar - Son Dakika
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Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar

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Bir süredir kendisini evden çıkarmak için ev sahibiyle davalık olan şarkıcı Selen Görgüzel, mobing gördüğünü söyleyerek isyan etti. Kirasını yıllık olarak ödediğini söyleyen Görgüzel '''Evimizden çıkın, bıktık sizden' diyorlar. İyi kiracıya iyi ev sahibi düşmüyor işte. Benim Allah'tan başka kimseden bir korkum olmaz'' dedi.

01.08.2024 09:14
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Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in başı bir süredir ev sahibiyle dertte. Kirasını yıllık olarak peşin ödediğini ancak ev sahibinin kendisini evden çıkarmaya çalıştığını söyleyen Görgüzel, maruz kaldığı mobingi anlattı.

"BANA AYRILAN YERE ARAÇ KOYUP BİR DE ÇİRKİN SÖZLER SÖYLÜYORLAR"

Dün akşam Hakan Altun konseri öncesi görüntülenen Selen Görgüzel, Aramızda Kalmasın'a ev sahibiyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Kendisine güzel davranılmadığını belirten ünlü isim "Hiçbir eve yapışma derdinde değilim. Bana mobbing uyguluyorlar. Evden çıksam bile bu ayıbın hesabını hukuksal olarak soracağım. Kapalı otoparkımda bana ayrılan yere kendi arabalarını çekiyorlar, bana yer bırakmıyorlar. Söylediğimde de çirkin kelimelerle seslerini yükselterek 'Evimizden çıkın, bıktık sizden' diyorlar. Sanki evlerine yapıştım. 2 yıllık kiracıyım, yıllık kiramı ödedim hiçbir sorun yaratmayan bir kiracıyım. İyi kiracıya iyi ev sahibi düşmüyor işte. Bu bir sınav. Benim Allah'tan başka kimseden bir korkum olmaz. Adaletsiz olan ve yanlış yapanın korkusu olmalı" ifadelerini kullandı.

Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar

DAVALIK OLMUŞLARDI

Bir yıllık kirasını peşin ödeyen Selen Görgüzel, taşındıktan 6 ay sonra ev sahibinin kendisini çıkarmak istediğini söylemişti. Sözleşmesi olduğu için evden çıkmayan Görgüzel, ev sahibinin gece yarısı evine polis göndermesine sinirlenen Görgüzel şikayetçi olmuştu. Instagram hesabından yaşadıklarını anlatan Görgüzel şunları söylemişti: "Bu saatte üst katta oturan ev sahibim gürültü yaptığımı iddia ederek uyurken evime polis gönderdi. Haber vermeden elektriğimi, doğalgazımı kestirip akrabamın yerine arabasını koyup hakkımda saçma sapan haberler ve telefonlarla verdikleri rahatsızlık yetmemiş gibi! Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Kızımla yaşadığım kirasını günü gününe senelik ödediğim evde yüzde 25 artışı kabul etmedikleri için evden caydırıcı hamlelerle kaçırmaya çalışan ev sahiplerimdem şikâyetçiyim. Bu eve taşınalı sadece iki sene oldu. Taşındıktan 6 ay sonra 'çık' demeye başlayan ev sahiplerimiz hakkında acilen gereğinin yapılmasını önemle rica ediyorum."

Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar

Ünlüler, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Polat: Yüzde 25 mi kaldı günaydın.Yüzde 65.7 oldu.Ver ev sahibinin zammini.Adamin suçu yok.Baska yerlere derdini anlatttt 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur: Boş haber 2 1 Yanıtla
  • Erdal Sağ: Bir çarşaf yazıya gerek yok. Mal sahibi extra zam istiyor, işte bu … 1 0 Yanıtla
  • Halit kamil Göker: adamın gönlünü al devam et ne olacak 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar - Son Dakika
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