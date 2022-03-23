Kırmızı etin fiyatının artmasına sevinen Ömür Gedik'e tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Her geçen gün artan hayat pahalılığı insanları zorlarken, bazı ünlü isimlerin zamlarla ilgili yaptığı yorumlar tepki çekiyor.

ETE GELEN ZAM ONU SEVİNDİRDİ

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam yaptı. Bunun üzerine 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıktı. Yapılan zam tepkilere neden olurken Ömür Gedik'ten konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

"HAYVANLAR KURTULSUN"

Gedik, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı. Gedik'in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.