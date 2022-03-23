Kırmızı etin fiyatının artmasına sevinen Ömür Gedik'e tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Kırmızı etin fiyatının artmasına sevinen Ömür Gedik'e tepkiler çığ gibi

23.03.2022 15:40

Ünlü şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, ete gelen zamla ilgili, "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı. Gedik'in bu paylaşımına ise tepki yağdı.

Her geçen gün artan hayat pahalılığı insanları zorlarken, bazı ünlü isimlerin zamlarla ilgili yaptığı yorumlar tepki çekiyor.

ETE GELEN ZAM ONU SEVİNDİRDİ

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam yaptı. Bunun üzerine 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıktı. Yapılan zam tepkilere neden olurken Ömür Gedik'ten konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Kırmızı etin fiyatının artmasına sevinen tek kişi! Paylaşımı çileden çıkardı

"HAYVANLAR KURTULSUN"

Gedik, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı. Gedik'in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

Kırmızı etin fiyatının artmasına sevinen tek kişi! Paylaşımı çileden çıkardı
Kırmızı etin fiyatının artmasına sevinen tek kişi! Paylaşımı çileden çıkardı
YORUMLAR
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Et ve Süt Kurumu, Hayvan Hakları, Ömür Gedik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kırmızı etin fiyatının artmasına sevinen Ömür Gedik'e tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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