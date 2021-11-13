1996'da Kaynanalar dizisiyle oyunculuğa adım atan Binnur Kaya, Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı ve Muhteşem Yüzyıl gibi sevilen yapımlarda rol aldı.

Binnur Kaya bunca yıla rağmen özel hayatını gözlerden çok çok uzak tutuyor. Özel yaşamına dair pek çok detay gizli kalan Binnur Kaya'nın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Binnur Kaya'nın ablası İlknur Kaya Turan da kendi alanında çok tanınmış bir isim.

Ekonomist ve Kişisel Dönüşüm Uzmanı olan İlknur Kaya, Gazeteci Savaş Kalafat'ın YouTube kanalına da sık sık uzman olarak konuk oluyor.