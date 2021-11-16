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Kırmızı Oda dizisine bomba transfer! Herkes şaştı kaldı - Son Dakika

Kırmızı Oda dizisine bomba transfer! Herkes şaştı kaldı

16.11.2021 11:29
Kırmızı Oda dizisine bomba transfer! Herkes şaştı kaldı

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. İşte detaylar...

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Gökhan Özoğuz, Tv8'in çok sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Dara karakterine hayat verecek. Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım'a gelecek olan Dara'nın merak edilen hikayesi 19 Kasım'dan itibaren her Cuma ekranlarda yer alacak.

TV8'in Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Kırmızı Oda'ya bu Cuma yayınlanacak 52'inci bölümünden itibaren müzisyen Gökhan Özoğuz dahil olacak. Özoğuz; Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat verecek. Dara'nın merak edilen hikayesi ve Gökhan Özoğuz'un ilgiyle takip edilecek performansı bu Cuma'dan itibaren her Cuma tv8'de yer alacak.

Kırmızı Oda'nın 52. bölümü 19 Kasım akşamı saat 20.00'de tv8 ekranlarında olacak.

Kırmızı Oda dizisine bomba transfer! Herkes şaştı kaldı
Kırmızı Oda dizisine bomba transfer! Herkes şaştı kaldı
Kırmızı Oda dizisine bomba transfer! Herkes şaştı kaldı

Gökhan Özoğuz, Kasım, Cuma, Tv8, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kırmızı Oda dizisine bomba transfer! Herkes şaştı kaldı - Son Dakika Magazin


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