Kırmızı Oda...HIRSIZLIK DAVASI SONUÇLANDI!

Bilir kişi raporunda, Kırmızı Oda dizisinin bazı bölümlerinin İranlı yazar Shahzade N. İgual'ın kaleme aldığı "Tahranın Kırmızı Sirenleri" kitabından uyarlandığı iddiasına yönelik olarak "iki eser arasında intihale neden olabilecek bir benzerlik bulunmadığı" kararı verildi.

Ne olmuştu?

İranlı yazar Shahzade N. İgual, dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra'nın 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı "Tahran'ın Kırmızı Sirenleri" adlı kitabından alındığını öne sürmüştü.

İranlı yazar OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş ve Tv8'e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti ve 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istemişti.